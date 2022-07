FOTO&VIDEO: Na pomoč primorskim kolegom tudi dolenjski in posavski gasilci

20.7.2022 | 18:35

Odhod gasilcev izpred GRC Novo mesto v Ločni (Foto: GRC NM). Spodaj pod tekstom tudi video posnetek njihovega izvoza ...

GRC Novo mesto

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji) prihajajo tudi z zbora gasilcev GZ Krško na Smedniku (Foto: MO Krško)

Novo mesto/Smednik - 44 gasilcev prostovoljnih društev Gasilske zveze Krško, v katero sodijo tako gasilska društva krške kot kostanjeviške občine, je danes popoldan z dvanajstimi gasilskimi vozili krenilo proti goriškemu Krasu, kjer se gasilci že nekaj dni borijo z obsežnimi požari.

Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Leskovec pri Krškem, Velika vas, Senuše, Brege, Zdole, Krško, Videm ob Savi, Veliki Trn, Veliki Podlog, Podbočje, Raka, Smednik, Senovo, Veliki Kamen, Mali Kamen, Stranje in Kostanjevica na Krki, so se zbrali na Smedniku, kjer se jim je zahvalil ter jim zaželel uspešno delo in srečno pot tudi župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko.

Pridružili so se jim, ko sporočajo iz krške občine, tudi gasilci sevniške in brežiške občine. Brežiško ekipo sestavljajo člani iz PGD Brežice, Skopice, Cerklje ob Krki, Bizeljsko, Obrežje, Rigonce, Orešje, Bukošek, Krška vas, Pirošica, Mihalovec, Veliki Obrež, Župelevec, Križe, Sromlje, Rakovec, Spodnja Pohanca in Velika Dolina.

Tudi Dolenjci

Poklicni gasilci GRC Novo mesto in gasilci prostovoljnih gasilskih društev v MO Novo mesto so se danes pridružili preostalim gasilskim enotam Dolenjske regije ter odšli na pomoč primorskim gasilcem pri gašenju požara na Krasu.

Iz MO Novo mesto je na pomoč odšlo 6 poklicnih in 50 prostovoljnih gasilcev s 13 gasilskimi vozili, iz okoliških občin Gasilske zveze Novo mesto pa še 53 prostovoljnih gasilcev s 15 gasilskimi vozili.

Na pot danes podobno odhajajo tudi belokranjski gasilci ...

Srečno vsem!

M. K.

