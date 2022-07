Skoraj usoden pik ose; nesreča s štirikolesnikom

21.7.2022 | 07:00

Injekcije adrenalina, nepogrešljive za alergike na pike žuželk. (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.13 je izven naselja Dobrova, občina Krško, voznik s štirikolesnikom zapeljal s ceste. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanem vozniku, izvlekli vozilo nazaj na cestišče in očistili cestišče. Reševalci NMP Krško so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Skoraj usoden pik ose

Ob 15.07 so v naselju Dol, občina Kočevje, gasilci PGD Predgrad do prihoda reševalcev NMP Kočevje nudili prvo pomoč osebi, ki jo je pičila osa, zaradi česar je doživela anafilaktični šok.

Voda je iztekala

Ob 19.38 so na Tomšičevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško zaprli vodovodni ventil pri stanovanjski hiši in s tem preprečili nekontroliran iztek pitne vode.

Gorele ciprese ...

Ob 17.15 so v naselju Primostek, občina Metlika, gorele ciprese. Požar so pogasili gasilci PGD Primostek.

... brežina

Ob 17.33 je na Lokvah v občini Črnomelj ob cesti gorela brežina. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini deset kvadratnih metrov.

... in smeti

Ob 12.25 je v bližini romskega naselja Kerinov Grm, občina Krško, v naravi gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so manjši požar pogasili.

Pomoč ribogojnici

Ob 18.03 so v naselju Gorenja Gomila, občina Šentjernej, gasilci PGD Maharovec prečrpavali vodo v ribogojnici.

Brez vode

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode na območju Ulice Slavka Gruma in Cesarjeve ulice v Novem mestu, da danes ne bo pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno (info Dušan Povše, gsm 031 414 456).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL , izvod 1 Žel. postaja, 3 Pribišje;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 1.PROTI PREČNI;

- od 15:15 do 16:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN SV1;

- od 16:45 do 17:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN SV2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŠKA REBER, na izvodu PROTI KRIŽU.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Šutna, Šutenski vrh med 8. in 14. uro, na območju TP Kostanjevica grajska med 8. in 13. uro, na območju TP Črneča vas med 9. in 11. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Bušeča vas, Brezovica Gorjanci, Vrhovska vas, Vinji vrh, Gadova peč, Belinje med 8. in 14. uro.

M. K.