Urgenca ponoči brez zdravnika: nujna je sistemska rešitev

21.7.2022 | 09:40

ZD Kočevje (FB)

Kočevje - V ZD Kočevje minuli konec tedna v treh nočnih terminih niso mogli zagotoviti prisotnosti zdravnikov. Direktor ZD Kočevje Gregor Košir ob tem poudarja, da je pri problematiki zagotavljanja zdravnikov v ambulantah nujne medicinske pomoči (NMP) nujna sistemska rešitev ministrstva, saj v nasprotnem primeru sistem NMP ne bodo mogel normalno delovati.

V Zdravstvenem domu (ZD) Kočevje so na problematiko na svoji spletni strani opozorili v petek. Kot so zapisali, zaradi koriščenja dopustov in številnih odsotnosti navkljub večtedenskemu trudu niso mogli zagotoviti 24-urne prisotnosti zdravnika v ambulanti nujne medicinske pomoči (NMP).

Trije nočni termini so minuli konec tedna minili brez prisotnosti dežurnega zdravnika v ambulanti NMP. Košir je pojasnil, da so posledično zagotovili okrepljeno reševalno službo in ekipe, nato pa so preko noči tesno sodelovali z ZD Ribnica, ljubljansko urgentno službo in centrom 112.

Stanje po njegovih besedah rešujejo dnevno, a v nekaj nočnih terminih tudi v prihodnje zdravnika verjetno ne bodo uspeli zagotoviti. Takrat bodo ravnali tako, kot so minuli konec tedna.

Košir ob tem ocenjuje, da je potrebna sistemska rešitev ministrstva za zdravje, ki bi uredila problematiko v ambulantah NMP. Kot je dejal, se s podobnimi težavami, kot jih imajo v Kočevju, sooča še več drugih zdravstvenih domov. Izvajanje NMP bi moralo biti po njegovih besedah ločeno od dela ambulant v ZD, prav tako ne bi smelo prihajati do razlik v plačilu zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih in pogodbenimi delavci.

Na ministrstvu za zdravje so v ponedeljkovem dopisu zdravstvenim domovom svetovali, naj zdravnika za izvajanje NMP na terenu aktivirajo, ko je to nujno potrebno. Zdravstveni domovi lahko izvajanje NMP začasno organizirajo tudi na širšem skupnem območju, so navedli.

"To je gašenje požara," je dopis komentiral Košir. Pojasnil je, ministrstvo že večkrat seznanili s težavami in so poznane. "Problem je ker je treba sprejeti odgovornost in jih urediti na zakonski ravni," je poudaril.

Do težav po njegovih besedah prihaja, ker primanjkuje zdravnikov, saj jih javni plačni sistem že dolgo ne motivira dovolj, da bi se zdravniki odločali za aktivnejše vključevanje v dežurstva.

Spomnil je na prakso v nekaterih zahodnih državah, kjer na terenu posredujejo reševalne ekipe, zdravniki pa po potrebi: "Morali bi razmišljati v tej smeri, ker ob razpoložljivem kadru drugače ne moremo več normalno delovati."

Prav tako bi morali po njegovi oceni aktivirati tuje zdravnike, ki so trenutno podvrženi močnim preizkusom za pridobitev licenc za delo v Sloveniji, in so primerni za delo v urgentnih centrih. "Enega imamo tudi v Kočevju. Če bi lahko delal, ne bi imeli težav v nočnih terminih," je še dejal.

STA; M. K.