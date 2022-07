1,3 milijona evrov za obnovo pritličja črnomaljskega gradu

21.7.2022 | 14:20

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Občina Črnomelj je na razpisu Ministrstva za kulturo prejela odobrena sredstva v višini okoli 1,3 milijona evrov, in sicer za prijavljen projekt Branilci krone in meja, projekt obnove ter oživitve pritličja gradu Črnomelj in mestnega jedra Črnomelj.

Projekt bo sofinanciran v letih od 2023 do 2025, in sicer bo delež Ministrstva za kulturo 1.291.492 evrov, delež Občine Črnomelj 690.967 evrov, celotna vrednost projekta pa 1.982.459 evrov. Pridobljena sredstva bodo, kot sporočajo z občine, omogočila dokončanje ureditve atrija, grajske kleti in vseh pritličnih prostorov, ureditev javnih sanitarij, obnovo fasade grajskega stolpa, izvedbo drenaže, nabavo tehnične opreme za dogodke, izdelavo razdelilne kuhinje in nabavo multimedijske opreme za izvajanje digitalizacije.

Na Občini Črnomelj dodajajo, da je bila njihova prijavnica na razpis (pripravili so jo na občinski upravi ob pomoči RIC Bela krajina) sicer pohvaljena s strani ministrstva kot ena izmed boljših.

Projekt pa so takole opisali:

''V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora, enega izmed najpomembnejših objektov kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k atraktivnosti turistične destinacije Bela krajina.

Rezultati projekta:

- Obnovljen objekt kulturne dediščine, pritličje gradu Črnomelj

- Opremljeni prenovljeni prostori objekta za izvajanje dejavnosti povezane z novimi vsebinami in turističnimi produkti

- Razviti produkti in digitalizirana kulturna dediščina in oživljeno pritličje gradu Črnomelj

- Izvedene promocijske in ozaveščevalne aktivnosti projektnih rezultatov in kulturno-izobraževalne in turistične ponudbe.''

M. K.