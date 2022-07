Hudo poškodovan voznik štirikolesnika

21.7.2022 | 12:00

Kot smo poročali, se je včeraj malo po 18. uri zgodila prometna nesreča na Bohorju (območje PP Krško). Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 33-letni voznik štirikolesnika na gozdni poti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s poti. S štirikolesnikom se je večkrat prevrnil in obstal v jarku. Hudo poškodovanega moškega, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade in zaščitnih oblačil, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Padca kolesarjev

Včeraj nekaj pred 9. uro je v naselju Grič pri Klevevžu padel kolesar. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 41-letni kolesar zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan.

Okoli 20.30 pa se je zgodila nesreča kolesarja na cesti med Naklim in Mirno goro. Črnomaljsko policisti so ugotovili, da je 59-letni kolesar zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom in padel. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe.

Vlomi in tatvine

Z dvorišča stanovanjske hiše v Šentjoštu je med 16. 7. in 20. 7. nekdo s treh traktorskih priključkov ukradel kardanske gredi. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

V Gorenji Gomili na območju PP Šentjernej je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V minuli noči je v Novem mestu nekdo skozi okno vlomil v hišo in ukradel denar ter mobilni telefon.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Velike Malence, Loče) prijeli 12 državljanov Burundija, devet državljanov Irana, pet državljanov Sirije in štiri državljane Afganistana.

Dan v številkah

V minulih 24. urah so sicer policisti Policijske uprave Novo mesto intervenirali v 68. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 212 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodoval voznik štirikolesnika, dve prometni nesreči, v katerih sta se lažje poškodovala kolesarja in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, goljufije, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostnih naprav, požarov in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.