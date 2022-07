Umrl je častni občan Občine Metlika Franz Trampusch

21.7.2022 | 13:45

Franz Trampusch (Foto: wagna.at)

Metlika - Na metliški občinski spletni strani so sporočili, da je umrl Franz Trampusch (1934 – 2022), nekdanji župan Občine Wagna, častni občan Občine Metlika in pobudnik pobratenja med občinama Wagno in Metliko.

Ob tem so zapisali: ''Izrekamo globoko sožalje njegovim najbližjim, nekdanjim sodelavcem in sodelavkam ter vsem, ki so ga poznali in spoštovali. Cenjenemu gospodu Franzu Trampuschu pa izrekamo iskreno zahvalo za neizbrisen pečat, ki ga je pustil v življenju naše občine. Ohranili ga bomo v trajnem spominu.''

M. K.