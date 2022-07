Novomeška komunala omejila rabo pitne vode; en avto na rob pobočja, drug ušel v gozd

21.7.2022 | 18:45

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novomeška komunala je zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih virov uvedla ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov, so sporočili iz komunale. Ukrep racionalne rabe pitne vode je komunala uvedla za uporabnike pitne vode na območju občin Novega mesta, Šentjerneja, Škocjana, Mirne Peči, Dolenjskih Toplic, Žužemberka, Straže in Šmarjeških Toplic.

Kar nekaj dela s pločevino

Danes ob 10.33 je v ulici Stara cesta v Straži kombinirano vozilo zapeljalo na rob ceste in obstalo na robu strmega terena. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom vozilo postavili nazaj na vozišče. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Ob 14.12 je ob cesti Novo mesto – Metlika pod prelazom Vahta, občina Novo mesto, osebno vozilo s parkirišča nenadzorovano ušlo v gozd. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, obsekali vejevje in vozilo s tehničnim posegom izvlekli nazaj na parkirišče. V času izvleka vozila je bila cesta zaprta za ves promet. Na kraju so bili prisotni policisti. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 16.38 pa sta na cesti Novo mesto-Metlika, pri naselju Vinja vas, trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem, odstranili poškodovana vozila in počistili cestišče Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali eno osebo ter jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.