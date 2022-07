FOTO: Uspešno zaključen 12. Arteko Šentjanž

22.7.2022 | 10:20

Pekel pri Šentjanžu - V Peklu pri Šentjanžu je v organizaciji Zavoda MUK Qra iz Sevnice in Turističnega društva Šentjanž od 5. do 10. julija potekal že dvanajsti ArtEko Šentjanž. Na prenovljeni domačiji Felicijan so se pod umetniškim vodstvom Jerce Šantej letos družili in ustvarjali Andrea Bambic iz Nemčije, Suzana Stojadinović iz Srbije, Maja Pogačnik s Štanjela, Lojze Kalinšek z Brnika, Boštjan Gunčar s Kranja, Nevenka Flajs s Krmelja, Tone Zgonec z Boštanja ter Nena Bedek, Matic Svažič in Ana Jazbec iz Sevnice. Tema letošnjega art simpozija je bila »Čista misel«.

Umetniški vsakdan so v Peklu gostom popestrili Rok Petančič s predstavitvijo posavkih vin in degustacijo, Zoran in Jani Košir ter Andrej Fon z glasbenim večerom ter Vladimir Janc z jutranjo gong kopeljo in ubranim petjem. Ob šumenju dveh potokov, obdani z zeleno so pod čopiči in s fotoaparati svoje čiste misli ustvarjalci prelivali na slikarska platna in fotografijo. Maja Pogačnik, ki ustvarja izključno z naravnimi materiali in pigmenti, je svoj trajen pečat v naših krajih pustila s poslikavo drevesa, ki krasi prostor nad izvirom stoletne vode.

Že tradicionalno se je dogajanje zaključilo v soboto zvečer z otvoritvijo delovne razstave. Obiskovalci so si lahko nastala dela ogledali na pročelju Felicijanove domačije in se z umetniki družili ter izmenjali čiste misli in vtise. Organizatorji so nedvomno ponosni, da jim je dogodek brez prekinitve zaradi epidemije uspelo izpeljati že dvanajstič zapored. Da so vsako leto boljši sporočajo tudi udeleženci ArtEka, ki se nanj radi vračajo in vedno znova povedo, da je ArtEko ena od najboljših kolonij, ki so jih kdaj obiskali. Piko na i dogodku zagotovo doda okolje, kjer se odvija in prijazni gostitelji.

Vsem skupaj povabilo, da si dela ogledate zadnjo nedeljo v septembru na Repovževi štali v okviru Šentjanške tržnice.

P. M.

