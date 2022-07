Gorelo tudi v gozdu pri Zdolah

22.7.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 5.09 je bilo v gozdu na območju naselja Zdole, občina Krško, opaziti dim. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Zdole, ki so ogenj pogasili in preventivno pregledali okolico. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorel avto

Ob 22.39 je pri naselju Griblje, občina Črnomelj, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ DRAGATUŠ, TP ŠIPEK .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 2 , izvod Levo;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL, izvod 4.S.O. VITA;

- od 10.30 do 11.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 2.ŽDINJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 7.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Podsremič danes med 07:45 in 11:30 uro, na območju TP Nova šola Videm, med 07:45 in 08:20 uro med 11:00 in 11:30 uro, na območju TP Krško Narpelj med 08:00 in 13:00 uro, na območju TP Straža med 12:00 in 14:00 uro in na območju TP Mrzlava vas med 08:30 in 10:00 uro.

M. K.