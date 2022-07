NEK nemoteno kljub vročini in zmanjšanemu pretoku Save; suša prepolovila proizvodnjo hidroelektrarn

22.7.2022 | 08:15

Simbolna slika (Foto: arhiv; NEK)

Krško - Nuklearna elektrarna Krško kljub nizkim pretokom reke Save in visokim temperaturam ozračja obratuje s polno močjo in v skladu z upravnimi omejitvami, zato je izkoristek elektrarne nekoliko slabši, pišejo v zadnji številki Našega stika, reviji slovenskega elektrogospodarstva.

Vodo reke Save NEK uporablja za odvajanje toplote, ki je ni mogoče koristno izrabiti za proizvodnjo električne energije in je potreben za hlajenje kondenzatorja. Ker bi segrevanje savske vode lahko vplivalo na biološke lastnosti reke Save, upravne omejitve določajo dovoljen prirastek temperature in delež odvzetega pretoka. Hladilni stolpi se vključijo vsakič, ko to zahtevajo razmere v okolju. V izjemno neugodnih vremenskih razmerah je treba znižati moč elektrarne, pojasnjujejo v Našem stiku.

Da bi zmanjšali odvisnost hlajenja elektrarne od pretoka Save je NEK izvedla projekt modernizacije in razširitve sistema hladilnih stolpov, ki je bil zaključen leta 2008. Tako so izboljšali hladilni sistem in zgradili dodatne štiri hladilne celice. Pred modernizacijo in razširitvijo sistema hladilnih stolpov je NEK leta 2003 zaradi okoljskih omejitev, poveznih z reko Savo, 93 dni delovala z znižano močjo.

Je pa zato suša prepolovila proizvodnjo naših hidroelektrarn, poroča omenjena revija.

Elektrarne na osrednjih naših vodotokih so junija v prenosno omrežje oddale zgolj 280,6 milijona kilovatnih ur oziroma le 51,4 odstotka lanskih količin, nič kaj spodbudnejši pa niso niti podatki za prvo polovico leta.

Na pomoč pri pokrivanju potreb sta tako znova priskočili predvsem Nuklearna elektrarna Krško in Termoelektrarna Šoštanj, ki sta skupaj še z nekaterimi drugimi termoobjekti junija k pokrivanju potreb v prenosno omrežje junija prispevali 737,5 milijona kilovatnih ur, kar je bilo za petino več kot junija lani.

M. K.