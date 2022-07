Občina se bo precej zadolžila; odlok o parkiranju in globa za kršilce

22.7.2022 | 14:30

Metlika

Metlika - Z rebalansom tudi 2,4 milijona evrov posojila – Mirujoči promet in kakovost življenja – Globe za kršilce – Vinogradniki bodo sprožili skupinski upravni spor – Tudi Metlika bo štipendirala dijake

Občinski svet v Metliki je na zadnji redni seji ob nekoliko daljši razpravi sprejel rebalans proračuna za leto 2022. Po novem je proračun na prihodkovni strani težak 9,731 milijona evrov, na odhodkovni pa 12,1 milijona evrov. Proračunski primanjkljaj 2,4 milijona bo občina krila z najemom posojila v znesku 2,15 milijona evrov in s presežkom iz prejšnjih let.

Soglasno so sprejeli odlok o ureditvi mirujočega prometa, ki bo podlaga za sprejem pravilnikov o parkiranju v občini Metlika. Z njim ob povečani uporabi avtomobilov želijo, tako kot tudi v drugih lokalnih skupnostih, čim manj motornega prometa oziroma avtomobilov v mestu.

Podlaga za pripravo odloka je bila pred dvema letoma izdelana študija mirujočega prometa v občini (s posebnim poudarkom na mestu Metlika). Največje težave s parkiranjem so se pokazale pri OŠ Metlika, na Partizanskem trgu, Mestnem trgu, pri zdravstvenem domu ter na parkiriščih na Ulici 1. maja in Zupančičevi cesti.

Tiste, ki ne bodo v celoti spoštovali novega pravilnika, čakajo globe, ki znašajo od 40 evrov (za neplačevanje parkirne) do 600 evrov, in sicer za pravno osebo in samostojnega podjetnika, ki na javnih parkirnih površinah ter na in ob vozišču občinske ceste ravna po svoje in brez soglasja pristojnega organa postavlja stojnice, izvaja različne kulturno-zabavne in druge prireditve.

Člani občinskega sveta so sprejeli tudi odlok o dodeljevanju denarnih spodbud – v Semiču in Črnomlju so prav tako soglasno sprejeli ta odlok – dijakom Srednje šole Črnomelj. Čisto ob koncu seje so se svetniki seznanili s sklepom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je belokranjskim vinogradnikom in sadjarjem zavrnilo pritožbo za pomoč za odpravo posledic zaradi pozebe spomladi leta 2021. Vinogradniki glede tega napovedujejo skupinski upravni spor. Več o tem v prihodnji številki Dolenjskega lista, še nekoliko podrobneje o omenjeni zadnji svetniški seji pa v aktualni tiskani številki, ki je izšla včeraj.

M. Glavonjić