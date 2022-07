Traktorist trčil v motorista

22.7.2022 | 12:50

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Žužemberk)

Včeraj okoli 17. ure je na cesti pri Dolenjem Podšumberku na območju PP Trebnje 21-letni voznik kmetijskega traktorja zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčil v 32-letnega motorista, ki je padel in se poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Padec kolesarja

Okoli 15. ure so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da se je nesreča zgodila pri Rumanji vasi, kjer je 59-letni kolesar zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval.

Poškodovana voznica

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na območju Dolnje Težke Vode so bili policisti obveščeni nekaj pred 16.30. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 35-letna voznica, ki je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil 71-letne voznice. Povzročiteljico, ki se je v nesreči lažje poškodovala, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Slogonsko, Brežice) izsledili in prijeli deset državljanov Turčije, štiri državljane Burundija, dva državljana Kube in dva državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 187 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poskusa vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostnih naprav, kurjenja v naravnem okolju in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.