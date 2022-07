Društvo za preučevanje rib z novo tožbo zoper postavitev HE Mokrice

22.7.2022 | 11:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Mokrice - Društvo za preučevanje rib Slovenije je na upravno sodišče pred dnevi vložilo tožbo, s katero izpodbija majski sklep prejšnje vlade, ki bi omogočil postavitev Hidroelektrarne (HE) Mokrice. Sodišču je podalo tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi do končne razsodbe zadržalo začetek gradnje, so sporočili iz društva. Seznanjeni pa so, pravijo, da so investitorji v HE Mokrice že sprožili nov manever, s katerim skušajo od Ministrstva za okolje in prostor že prej pridobiti t. i. delno gradbeno dovoljenje in začeti z deli.

Z aktualno tožbo društvo izpodbija odločbo, ki jo je vlada pod vodstvom predsednika Janeza Janše sprejela na dopisni seji tik pred odhodom 20. maja letos. S to odločbo je določila, da pri projektu HE Mokrice javna korist proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave in tako dala zeleno luč za začetek gradnje.

Tako odločbo je sicer Janševa vlada prvič sprejela že decembra 2020, a je na podlagi tožbe društva padla na upravnem sodišču, so spomnili v društvu.

Majska odločba je po njihovih navedbah procesno sporna že s tem, da jo je vlada sprejela v času opravljanja tekočih poslov, ko bi lahko sprejemala le odločitve, nujne za delovanje države. Vsebinsko pa je sporna v vrsti točk, "med drugim ne vsebuje mnogih strokovnih podlag in osnovnih ihtioloških raziskav, na katerih manko je opozarjala že prejšnja razsodba upravnega sodišča".

V društvu so opozorili še, da je ministrstvo za okolje in prostor prižgalo zeleno luč HE Mokrice, kljub temu da je pred tem dovolilo izgradnjo predhodne HE Brežice ob pogoju, da ne bo prišlo do posega v sotočje Krke in Save. "Projekt HE Mokrice pa posega ravno v to sotočje. Država tako spregleduje zaveze, ki jih sama postavlja," so kritični v društvu.

Kot so spomnili, so v zadnjih dveh letih pogosto opozarjali na sporne poteze zdaj že nekdanjega okoljskega ministra Andreja Vizjaka, "ki je bil pred ministrovanjem na družbi investitorki HESS - Hidroelektrarne na Spodnji Savi osebno zadolžen za projekt HE Mokrice". "Prav tako smo (brez epiloga) opozarjali, da je bilo na projektu HE Mokrice v zadnjih dveh letih že oddano za čez sto milijonov evrov poslov gradbincem in drugim izvajalcem, čeprav projekt sploh še nima dovoljenja in kar lahko v primeru neodobritve privede do izsiljevanja s strani pogodbenikov, kar bomo morali plačati davkoplačevalci," so navedli.

Ob tem so razočarani, ker nova vlada kljub drugačnim zagotovilom nadaljuje sporne postopke. Pred dnevi so namreč prejeli zahtevo, da se v sedmih dneh izjasnijo do vloge, ki jo je HESS vložil na ministrstvo za okolje in prostor ter s katero zahteva izdajo delnega gradbenega dovoljenja za projekt HE Mokrice. S tem naj bi skušal začeti gradnjo, preden bo o tožbi odločilo upravno sodišče.

"Tožba, ki smo jo pred dnevi vložili na upravno sodišče, je že tretja tožba, povezana s projektom HE Mokrice na Savi. Obe predhodni tožbi smo na upravnem sodišču dobili, saj so strokovni dokazi nedvoumni: projekt HE Mokrice je nedopusten in škodljiv projekt, ki je ne le uničujoč za naravo, med drugim posega v varovana območja Natura 2000, pač pa tudi nepotreben za energetsko oskrbo," so zapisali v društvu.

Uničevanje prosto tekoče reke za proizvodnjo elektrike je po njihovih navedbah nedopustno ravnanje, saj naj bi HE Mokrice v optimalnih razmerah proizvedla le en odstotek letne porabe elektrike v državi.

Nerazumnost projekta po njihovem potrjujejo tudi podatki o drastičnem padanju proizvodnje elektrike v hidroelektrarnah zaradi nizkih vodostajev, povzročenih s podnebnimi spremembami. Maja letos so po podatkih statističnega urada, ki jih navajajo, obstoječe hidroelektrarne v Sloveniji proizvedle 49 odstotkov manj elektrike kot maja lani.

STA; M. K.