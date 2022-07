V Dolenjskih Toplicah drevi začetek tradicionalne Topliške noči

22.7.2022 | 14:00

Z ene od prireditev minulih let (Foto: arhiv DL)

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah se bo ob tamkajšnjem občinskem prazniku drevi začel tridnevni prireditveni niz Topliška noč 2022. Prireditelji, ki med drugim vabijo na topliško kmečko tržnico, otroško delavnico, tekmovanja in druge zabavne prireditve, pričakujejo skupaj najmanj tisoč obiskovalcev, je povedal topliški župan Franc Vovk.

Vovk je še opozoril, da so glavno prizorišče tega osrednjega občinskega prireditvenega niza letos prestavili na ploščad za topliškim kulturno-kongresnim centrom, promet po državni cesti oz. glavni topliški prometnici pa bo lahko zaradi tega potekal nemoteno.

S topliške občine so sicer sporočili, da bodo Topliško noč drevi začeli s slavnostno sejo občinskega sveta, sledila bosta odprtje štiridimenzionalnega doživetja z misijo Potovanje k (iz)viru življenja in zabavni spored.

Osrednji del Topliške noči bodo sicer pripravili v soboto. Med drugim bodo zjutraj odprli topliško kmečko tržnico, povabili so še na predavanje o koristnosti konoplje, tečaj nordijske hoje, delavnico priprave pogače in brezplačen ogled Hudičevega turna ter muzejskega depoja v bližnjo Sotesko.

Popoldne bodo sledili kuhanje županovega, župnikovega in žandarjevega golaža, delavnica slikanja s peskom, prikaz priprave praženega krompirja, sejem domače in umetnostne obrti, vožnja s kočijo, otroško glasbeno rajanje, parada starodobnih vozil, skeč domačih gledališčnikov in narodno-zabavni glasbeni večer.

Prireditve Topliške noči 2022 bodo v nedeljo popoldne nadaljevali in končali z delavnico presenečenja za otroke v Soteski in brezplačnim ogledom tamkajšnjih Hudičevega turna ter muzejskega depoja Tehniškega muzeja Slovenije.

Teden dni kasneje, v nedeljo, 31. julija, Topličani na domačiji Barbič pripravljajo še tradicionalni ribiški piknik, so še navedli na topliški občini.

V Dolenjskih Toplicah, ki se ponašajo z enim najstarejših termalnih kopališč na Slovenskem, so sicer leta 2015 obeležili 800-letnico prve omembe tega kraja v zgodovinskih virih. V Občini Dolenjske Toplice živi približno 3500 prebivalcev, ustanovili so jo leta 1998.

STA; M. K.