Policisti zasegli ukradene harmonike. Jih prepoznate?

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so hišno preiskavo na naslovu bivanja mladoletnika opravili policisti policijske postaje Krško, ki so pred tem pridobili odredbo sodišča.

Med hišno preiskavo so poleg harmonik našli in zasegli tudi 17 nabojev različnega kalibra, 13 tablet, za katere obstaja sum, da vsebujejo prepovedane snovi, in prepovedan pirotehnični izdelek.

Zoper osumljenega bodo na pristojno tožilstvo podali ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine in uvedli hitri postopek zaradi kršitev določil zakona o orožju, zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Policisti policijske postaje Krško danes objavljajo tudi fotografije zaseženih harmonik in pozivajo vse, ki bi harmonike prepoznali, da pokličejo na policijsko postajo Krško na številko 07 49 29 400 ali na številko 113.

M. K.