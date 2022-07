Ogenj tudi pri nas: v Novem mestu pogorela bivalna baraka, v Ivančni Gorici se je bližal hiši

23.7.2022 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 14.45 je na Poganški ulici v Novem mestu gorela lesena bivalna baraka velikosti šest krat šest metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili. Objekt je zgorel v celoti. Gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu so do 17.20 izvajali gasilsko stražo. Na kraju so bili prisotni tudi policisti.

Ob 4.41 je na Cesti II. grupe odredov v Ivančni Gorici za zdravstvenim domom gorel kup smeti, ogenj pa se je širil proti bližnji stanovanjski hiši. Požar je z ročnim gasilnim aparatom začel gasiti mimo vozeči voznik, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična.

Dve nesreči na avtocesti

Davi ob 4.38 sta pri naselju Jesenice, občina Brežice, v smeri Obrežja na AC trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji in se prepričali, da do izteka motornih tekočin ni prišlo. Reševalci NMP Brežice so eno poškodovano osebo na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Sinoči ob 19.42 je na avtocesti med uvozom in izvozom za Ivančno Gorico tovorno vozilo prebilo varnostno ograjo in obstalo. Nepoškodovani voznik je že pred prihodom gasilcev zapustil vozilo. Gasilci PGD Grosuplje in Stična so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator in po navodilu DARS-a odstranili uničeno varnostno ograjo ter nudili pomoč vlečni službi. Zaradi premikanja vozila je začelo iztekati motorno olje, zato so namestili pivnike in preprečili nadaljnjo iztekanje.

S helikopterjem v UKC

Ob 11.42 je helikopter SV skupaj z dežurno ekipo HNMP Maribor prepeljal obolelo osebo iz UC Brežice v UKC Ljubljana.

Gasilci odpirali vrata

Ob 12.36 so gasilci PGD Veliki Obrež v naselju Sela pri Dobovi, občina Brežice, s tehničnim posegom odprli vrata lesenega objekta.

Varčno z vodo!

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novega mesta, Šentjerneja, Škocjana, Mirne Peči, Dolenjskih Toplic, Žužemberka, Straže in Šmarjeških Toplic, da je zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov.

M. K.