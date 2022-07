Bobnarjeva z župani obmejnih občin o odstranjevanju ograje in varnosti

23.7.2022 | 11:15

Nagovora ministrice in v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava so ob začetu odstranjevanja žice budno spremljali številni novinarji, tudi hrvaški. (Vse fotografije: arhiv DL; M. Glavonjić)

»Dolina je poraščena, okolico bo treba urediti, varnost pa mora biti zagotovljena,« je takrat ministrici našteval Andrej Sever.

Žično ograjo so začeli odstranjevati tik ob mejni hiši ob maloobmejnem prehodu Krmačina - Vivodina pri Metliki.

Slovenska vojska naj bi v treh mesecih odstranila vso bodečo žico.

Ljubljana - Notranja ministrica Tatjana Bobnar se je včeraj sestala z župani občin na meji s Hrvaško. Razpravljali so o odstranjevanju ograje na meji in zagotavljanju varnosti lokalnega prebivalstva. Bobnarjeva je ob tem poudarila pomen sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in zagotovila, da bo policija po odstranitvi ograje zagotavljala najvišjo stopnjo varnosti.

Ministrica je na sestanku predstavila aktivnosti ministrstva na področju migracij in udeležence seznanila z začetkom dela posvetovalnega telesa, ki se ukvarja s celostno obravnavo migracij, so sporočili z ministrstva. Ob tem je kot ključno izpostavila sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in prebivalstvom kot tudi z nevladnimi organizacijami in širšo javnostjo.

Kot je še pojasnila ministrica, odstranjevanje ograje na meji poteka postopno. Slovenska vojska že odstranjuje žično ograjo, za odstranjevanje panelne ograje pa na ministrstvu pripravljajo postopek javnega naročila.

Nekateri župani so sicer izrazili interese, da bi nekatere občine panelno ograjo obdržale za različne namene. Bobnarjeva jim je zagotovila, da bodo prisluhnili njihovim željam v največji možni meri, a da morajo pri tem slediti določbam zakona o ravnanju s stvarnim premoženjem. Kot je še dejala, so pred začetkom odstranjevanja ograje pripravili oceno varnostnega tveganja.

Župani so na včerajšnjem srečanju izpostavili tudi še nekatera druga odprta vprašanja, povezana z varnostjo in finančnimi sredstvi za povzročeno škodo. Dogovorili so se tudi o ustanovitvi ožje delovne skupine, ki bo ta vprašanja ustrezno naslovila. Naslednje srečanje v širši sestavi, na kateri bodo obravnavali predloge ožje skupine, bo sredi septembra, so v sporočilu za javnost še zapisali na ministrstvu.

STA; M. K.