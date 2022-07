V Dobličah z več kot 39 stopinjami padel julijski temperaturni rekord

23.7.2022 | 17:00

Dobliče - Popoldne je bilo preseženih več temperaturnih rekordov. Do sedaj se je živo srebro najvišje povzpelo v Dobličah pri Črnomlju, kjer je merilna postaja agencije za okolje (Arso) namerila 39,4 stopinje Celzija. Do danes je bila v Črnomlju najvišja julijska temperatura izmerjena pri 38 stopinjah Celzija.

Ob 15. uri je bil presežen temperaturni rekord na Letališču Jožeta Pučnika, in sicer s 37 stopinjami Celzija. Pol ure kasneje je bil presežen tudi julijski rekord v Ljubljani za Bežigradom s 37,9 stopinjami Celzija (prej 37,6) ter v Metliki s 38,2 stopinjami Celzija (prej 38), je Arso sporočil na Twitterju.

Ob tem zaradi požarov na Krasu danes beležijo povišane vrednosti delcev na merilnih mestih Solkan, Nova Gorica, Koper, Ljubljana in Kranj. Zaradi močnejšega jugozahodnika lahko pričakujemo povišane ravni delcev tudi v osrednjem delu Slovenije. V Kopru je vrednost ozona danes ob 13. uri presegla opozorilno vrednost.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporom v času trajanja visokih vrednosti ozona.

Prve osvežitve je pričakovati popoldne in zvečer, in sicer predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji, kjer vremenoslovci napovedujejo nevihte in možna krajevna neurja.

V ponedeljek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. V torek bo spremenljivo, padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Vročina bo popustila, je zapisano na spletnih straneh Arsa.

STA; M. K.