Sinoči padel s skednja, našli so ga danes

23.7.2022 | 20:00

Pirotehniki so danes dvakrat posredovali ob Krki v Žužemberku. (Foto: arhiv lokalno.si)

Minulo noč je v Stari Cerkvi, občina Kočevje, moški padel s skednja in se hudo poškodoval po glavi. Zjutraj so ga našli domači. Reševalci NMP Kočevje so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Stara Cerkev in Kočevje so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenega do reševalnega vozila.

Avto v jarek

Ob 6.42 na cesti Novo mesto–Mirna peč, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste v obcestni jarek. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo na cesto in počistili vozišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali voznico in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasili kurišče

Ob 14.46 so na Cesti Notranjskega odreda v občini Sodražici gasilci PGD Sodražica zalili in pogasili manjše kurišče.

Pirotehniki dvakrat v Žužemberk

Ob 6.49 je v Žužemberku pri mostu v reki Krki občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so iz reke odstranili in na primernem kraju uničili minometno mino in 9 kosov pehotnega streliva, italijanske izdelave ter 11 kosov pehotnega streliva nemške izdelave, vse ostanek iz druge svetovne vojne.

Pirotehniki so se nato danes še enkrat odpravili v Žužemberk - ob 11.47 so na nabrežju reke Krke nalil neeksplodirano ubojno sredstvo. Tokrat so uničili ročno bombo, italijanske izdelave, prav tako ostanek iz druge svetovne vojne.

M. K.