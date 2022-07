Z avtom podrl drevesi in pristal na strehi

24.7.2022 | 08:30

Včeraj ob 18.34 je na Trgu v Brestanici voznik z osebnim vozilom zapeljal iz cestišča, trčil v dve drevesi, ki sta padli na cesto, in pristal na strehi. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine, odstranili drevesi s ceste, z dvigalom postavili vozilo na kolesa in nudili pomoč delavcem CGP Krško pri čiščenju cestišča. Reševalci NMP Krško so na kraju pregledali osebo.

Še tako majhen ogenj je nevaren

Ob 20.40 je v ulici Pot na Beli breg v Leskovcu pri Krškem zagorela suha trava na površini okoli 50 kvadratnih metrov. Gasilci PGE Krško so s hitrim posredovanjem pogasili požar in preprečili širjenje v naravo. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Leskovec, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Ob 21.36 je izven naselja Veliki Podlog, občina Krško, zagorelo grmičevje na površini okoli 250 kvadratnih metrov. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so pogasili požar in preprečili širjenje v naravo.

Ob 10.18 so gasilci PGD Bizeljsko opravili ogled domnevnega požara v okolici Vrhovnice pri Bizeljskem, občina Brežice, vendar intervencija ni bila potrebna.

Varčno z vodo!

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novega mesta, Šentjerneja, Škocjana, Mirne Peči, Dolenjskih Toplic, Žužemberka, Straže in Šmarjeških Toplic, da je zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.