Rešuje pitna voda iz vrtin; varčujte z njo

24.7.2022 | 10:45

Mitja Udovč (Foto: arhiv DL; P. P.)

Sevnica - Poziv k varčevanju pitne vode - Vode iz drenažnih zajetij že občutno manj

Tudi Komunala Sevnica poziva vse odjemalce pitne vode, naj z vodo v čim večji meri varčujejo. Nivoji podzemnih voda na območju sevniške občine so zaenkrat sicer stabilni in kljub povečani porabi zaradi sušnih razmer trenutno še ne prihaja do posebnih težav glede količin črpanja, saj se glavnina pitne vode zagotavlja iz vrtin, katerih globine so med 100 in 150 metri.

Drugače je pri vodnih virih, kjer je zajem vode iz drenažnih zajetij. Tu pa je že zaznana občutno zmanjšana izdatnost vodnih virov, ki je posledica pomanjkanja padavin, pravi direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč. V tako zahtevnih vremenskih razmerah, kot jih povzročata dolgotrajno obdobje brez izdatnih padavin in vsakodnevno izrazito visoke temperature, je pomen investicij v povečanje zanesljivosti vodooskrbe, v vodne vire in povezovanje vodovodnih sistemov ključnega pomena. Kohezijski projekt hidravličnih izboljšav v občini Sevnica bo z gradnjo povezovalnih cevovodov in objektov omogočal še zanesljivejšo vodooskrbo prebivalcev sevniške občine na desnem in levem bregu reke Save, saj je zmanjšano izdatnost površinskih vodnih virov mogoče nadomestiti s povečanjem črpanja pitne vode iz globinskih vrtin.

Komunala Sevnica vse odjemalce pitne vode torej poziva k varčevanju. Uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in dvorišč ter polnjenje bazenov dodatno zmanjšuje vodne zaloge. V primeru gašenja požarov prav tako prihaja do velike porabe vode, zato je previdnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika v tem sušnem obdobju in v razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja izrednega pomena, še pozivajo odgovorni na Komunali in sevniški občini.

P. P.