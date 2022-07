Bron za Aljaža Jarca na državnem prvenstvu v kriteriju

24.7.2022 | 09:40

Aljaž Jarc - bronasta medalja na DP v kriteriju (Fotografije: KK Adria Mobil)

Dečki A pred startom

Maja Vurušič, 3. mesto

Kranj - V Kranju je včeraj Kolesarski klub Kranj pripravil državno prvenstvo v kriteriju. Med člani se je od novomeških kolesarjev (KK Adria Mobil) najbolj izkazal Aljaž Jarc, ki je osvojil tretje mesto. Državni prvak v tej disciplini je postal Matic Maček (Ljubljana Gusto Santic), srebrno medaljo je osvojil Matej Drinovec (KK Kranj).

Špela Colnar je med starejšimi mladinkami postala državna podprvakinja, Aljaž Turk pa je med starejšimi mladinci osvojil bronasto medaljo. Na najnižjo stopničko tekmovalnega odra je stopila še Maja Vurušić med deklicami C, kjer pa je kriterij štel samo v točkovanju za pokal Slovenije.

Danes bo v Kranju še mednarodna kolesarska dirka, 54. Velika nagrada Kranja – Memorial Filipa Majcna (UCI kategorija 1.2), na kateri bo točke za svetovno kolesarsko lestvico prejelo najboljši deset kolesarjev. 40 točk je rezerviranih za zmagovalca. Kdo bo to, bo znano nekaj po 17. uri.

Na startu dirke ob 13.30 uri bo 140 kolesarjev iz 17 držav, med njimi tudi sedem iz KK Adria Mobil, Kristijan Koren, Nik Čemažar, Gal Glivar, Aljaž Jarc, Tilen Finkšt, Aljaž Colnar in David Per.

Trasa dirke je krožna, 13 krogov po 12,43 km bodo morali prevoziti kolesarji, zaključek vsakega kroga z vzponom na Jelenov klanec.

Novomeški kolesarji so na VN Kranja, ki so jo tamkajšnji kolesarski delavci prvič pripravili leta 1967, zabeležili sedem zmag, prvo Sandi Papež leta 1988, ki je nato še enkrat slavil leta 1992. Dvakrat je zmagal še Gorazd Štangelj (1994, 1998), po enkrat pa so najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopili Bogdan Ravbar (1995), Boštjan Mervar (2006) in Marko Kump (2019).

Na startu dirke bo letos tudi ameriška profesionalna ekipa Team Novo Nordisk, ki je poznana po tem, da imajo vsi člani ekipe sladkorno bolezen tipa 1. Ob tej priložnosti bo Zveza društev diabetikov Slovenije v sklopu akcije #darujemkilometre izvajala aktivnosti za ozaveščanje o eni najbolj razširjenih kroničnih bolezni na svetu.

M. M.