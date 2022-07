Kolektivni dopust: Revoz in Trimo poleti in pozimi, Krka in Kolpa poleti, Akrapovič nič več

24.7.2022 | 17:30

V Revozu že vrsto let uveljavljajo kolektivni dopust.

V novomeški Krki imajo kolektivni dopust v prvi polovici avgusta in traja 14 koledarskih dni. (Fotografiji: arhiv DL)

Ob različnem času in za različne namene - Nekatera podjetja kolektivcev nikoli niso imela, nekatera so jih imela in jih danes nimajo več pa tudi nasprotno: včasih jih niso imela, danes pa jih imajo – Različne tudi dolžine

Vsak zaposleni ima zakonsko določeno pravico do dopusta, nima pa vedno in v celoti možnosti odločati o tem, kako oz. kdaj bo dopust izkoristil. Zaradi potreb delovnega procesa so v podjetjih potrebna usklajevanja pri načrtovanju odsotnosti z dela zaradi dopustov in zato prilagajanja zaposlenih glede terminov, zaposleni pa ne more odločati o dopustu oz. času dopusta, tudi ko gre za kolektivni dopust. To namreč določi podjetje.

Delodajalec lahko zaradi uresničitve potreb delovnega procesa določi tudi kolektivni dopust, pri čemer je bistveno, da z njim ne negira temeljnega namena pravice delavca do letnega dopusta, kot so: počitek, rekreacija in družinske obveznosti. Ne delavec ne delodajalec tako ne moreta povsem samovoljno določati, kdaj bo delavec izrabil letni dopust. Delavec v prvi vrsti izrablja dopust na podlagi dogovora z delodajalcem. Stranki sta pri tem dolžni na eni strani upoštevati potrebe delavca in na drugi potrebe delodajalca oz. delovnega procesa.

Zakon o delovnih razmerjih kolektivnega dopusta kot takšnega ne določa. Mora pa delodajalec pred začetkom koledarskega oz. poslovnega leta določiti letni razpored delovnega časa, v katerem se za posamezno leto konkretno določi, kateri dnevi v koledarskem letu so delovni in na katere dneve se ne dela. Tako se tudi določi, kdaj bo organiziran kolektivni dopust, o čemer mora delodajalec tudi pisno obvestiti delavce in sindikate pri delodajalcu.

Sodeč tudi po odgovorih podjetij na območju, ki ga pokriva Dolenjski list, ki smo jih povprašali glede kolektivnih dopustov, nekatera podjetja kolektivcev nikoli niso imela, nekatera so jih imela, a jih danes nimajo več, so pa tudi podjetja, ki včasih kolektivnih dopustov niso imela, danes pa jih imajo. Med podjetji, ki imajo kolektivne dopuste, jih imajo nekatera poleti, druga pozimi, tretja pa poleti in pozimi; različni pa so tudi čas trajanja kolektivnega dopusta in razlogi, zakaj jih imajo.

NIMAJO KOLEKTIVNEGA DOPUSTA

»Da lahko zadovoljimo povpraševanja največjih globalnih trgovskih verig, imamo proizvodne procese organizirane tako, da naša proizvodnja nikoli ne stoji. Zato kolektivnega dopusta nimamo, vsi delavci koristijo svoj dopust skladno s svojimi željami ter dogovorom z ekipo in vodji,« pravijo v leta 2014 ustanovljenem podjetju Narayan iz Velike vasi pri Krškem, ki sicer svojim zaposlenim nudi tudi nastanitve na hrvaški obali, na kateri lahko po želji preživijo svoj dopust.

Kolektivnega dopusta ne prakticirajo tudi v podjetju Stilles iz Sevnice, in sicer, kot nam je povedal direktor uprave Rok Barbič, zaradi narave njihove dejavnosti. V strukturi njihovih prihodkov predstavljajo kar 90 odst. inženiring projekti, preostanek pa prodaja pohištva lastne blagovne znamke.

IMELI, PA NIMAJO VEČ

Podjetje Akrapovič, ki je lani praznovalo 30 let obstoja, od leta 2014 zaradi organizacijskih razlogov nima kolektivnega letnega dopusta. »Na začetku koledarskega leta zaposlene obvestimo o priporočenem obdobju koriščenja letnega dopusta, ki je letos med 15. julijem in 15. avgustom,« so nam povedali.

POLETI

V novomeški Krki imajo kolektivni dopust v prvi polovici avgusta in traja 14 koledarskih dni. »Na kolektivnem dopustu so vsi zaposleni, razen tistih, katerih prisotnost na delovnem mestu je v dneh kolektivnega dopusta nujna. To so predvsem službe, ki izvajajo različna vzdrževalna in servisna dela ter sodelavci, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov,« so nam sporočili iz službe za odnose z javnostmi. Odločitev za kolektivni dopust so sprejeli že pred desetletjem. »Ključni razlog zanjo pa je potreba, da se v podjetju opravijo dela, ki zahtevajo zaustavitev delovnega procesa. Termin je izbran premišljeno, saj so v tem času v veliki meri na dopustu tudi poslovni partnerji,« so še sporočili.

Kolektivni dopust imajo tudi v podjetju Kolpa iz Metlike, in sicer od 1. do 12. avgusta, imajo pa ga, kot so nam sporočili, zaradi remonta in montaže nove strojne opreme.

POLETI IN POZIMI

»V Revozu že vrsto let uveljavljamo kolektivni dopust. Večinoma imamo poleti od 2 do 3 tedne kolektivnega dopusta ter 1 teden konec leta, med božičem in novim letom,« pa so nam sporočili iz novomeške tovarne avtomobilov. »V času kolektivnega dopusta v podjetju potekajo vzdrževalna dela in – odvisno od obdobja – manjše ali večje naložbe,« so pojasnili.

V poletnem in zimskem času imajo običajno kolektivni dopust tudi v Trimu iz Trebnjega. Določajo ga, kot so nam povedali, vsako leto vnaprej glede na poslovne potrebe tekočega poslovnega leta v soglasju s predstavniki zaposlenih – sindikatom in svetom delavcev. Običajno ga organizirajo v času poletnih šolskih počitnic in ob koncu poslovnega oz. koledarskega leta med prazniki.

POZIMI

»V času poletja nikoli nismo imeli kolektivnega dopusta,« pa nam je povedal predsednik upravnega odbora ribniškega Inlesa Andrej Mate. V proizvajalcu stavbnega pohištva imajo kolektivni dopust vedno dva tedna v času božičnih in novoletnih praznikov. »V poletnem obdobju zaradi običajno visoke sezone z naročili nimamo kolektivnega dopusta, temveč poseben sistem planiranja letnih dopustov, ki se individualno opredeli že konec maja in pomeni možnost odsotnosti v posameznih poslovnih enotah istočasno do približno 15 odst. zaposlenih,« pravi Mate. Čas božično-novoletnih praznikov je v njihovi panogi obdobje, ko ni naročil, kolektivni dopust pa imajo takrat tudi zato, ker ga imajo takrat tudi vsi njihovi partnerji iz tujine, kamor prodajo večino svojih izdelkov.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Mojca Leskovšek Svete