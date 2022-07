FOTO: Topliška noč

24.7.2022 | 12:00

V povorki so se predstavila društva, ki delujejo v občini.

Parada starodobnikov VW kluba Dolenjske in Bele krajine, na čelu je bil domači župan Franc Vovk.

Kud Vesel teater je znova zadel v polno.

Dolenjske Toplice - Ta konec tedna občinski praznik praznujejo Topličani. Topliško noč, kot tradicionalno poimenujejo niz dogodkov ob prazniku, so začeli s petkovo slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri so podelili priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Najvišjega – grb občine - je letos prejel domači župnik Dušan Kožuh, plakete pa Hokejski klub Dolenjske Toplice, druščina polharjev Polh na Dolenjskem, društvo Kočevarjev staroselcev, društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu ter čebelarja Blaž Šercelj in Franc Kapš.

Ob tej priložnosti bodo v Sitarjevi hiši odprli novo 4D turistično doživetje v Dolenjskih Toplicah, poimenovano Potovanje k (iz)viru življenja, petkov večer pa zaključili s koncertom Eve Boto s predskupino Gwen Huges.

Osrednje celodnevno dogajanje je bilo včeraj, med drugim so pripravili kmečko tržnico ter sejem domače in umetnostne obrti, povabili na predavanje o koristnosti konoplje, tečaj nordijske hoje in na brezplačen ogled Hudičevega turna in depoja v Soteski, ki si ju lahko ogledate tudi danes od 15. do 18. ure. Župan, župnik in žandar so skuhali golaž 3Ž, izkupiček od prostovoljnih prispevkov pa namenili za škodo, ki je nastala v požaru na Krasu. Na svoj račun so prišli tudi otroci, pa ljubitelji praženega krompirja, zanimiva je bila parada starodobnikov VW kluba Dolenjske in Bele krajine, ki ji je sledila predstavitvena povorka društev, ki delujejo v občini Dolenjske toplice. Ljubitelji smeha so komaj čakali, da so videli, česa so se tokrat lotili člani KUD Vesel Teater v skeču na aktualno občinsko tematiko in po odzivih sodeč so znova zadeli v polno. Večer so sklenili z gasilsko veselico.

Danes, kot že zapisano, vabijo na ogled Hudičevega turna in depoja v Soteski, pred depojem pa ob 15. uri pripravljajo delavnico presenečanja za otroke.

Praznovanje v okviru Topliške noči bodo sklenili prihodnjo nedeljo, 31. julija, z ribiškim piknikom in spremljajočim programom in ansamblom Roka Kastelca na domačiji Barbič.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

