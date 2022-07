Z umetno travo preplastili teniško igrišče

25.7.2022 | 09:15

Teniško igrišče v Loki pri Zidanem Mostu (Foto: Občina Sevnica)

Loka pri Zidanem Mostu - V Loki pri Zidanem mostu je Občina Sevnica obnovo igrišč in njihove okolice začela že v preteklem letu, ko je bilo na novo preplaščeno asfaltno igrišče in bile zarisane črte za igranje rokometa, košarke in nogometa.

V letošnjem letu je občina v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Loka pri Zidanem Mostu zamenjala tudi staro hiško za igralce z novo moderno postavitvijo ter obnovila in z umetno travo preplastila teniško igrišče.

Kot sporočajo z občine, so vsa obnovljena igrišča v Loki javna in dostopna vsem prebivalcem. Igrišče za tenis bo na voljo vsem, ki bodo želeli tenis igrati rekreativno, in tudi vsem tistim, ki so vključeni v klubsko dejavnost izvajanja treningov v sklopu letnega programa športa.

Na Občini Sevnica verjamejo, ''da bodo igrišča v Loki polno zasedena, uporabniki pa zadovoljni ter obenem odgovorni za vzdrževanje športnih površin skladno z navodili.''

M. K.