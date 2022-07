Kakšen bo novi bazen?

25.7.2022 | 10:40

Izbrana idejna rešitev bazena Krško avtorjev mag. Borisa Beržana in mag. Monice Juvera Jami

Krško - Komisija Mestne občine Krško je na razpisu za idejno rešitev za mestni bazen, ki so ga na občini pripravili s sodelovanjem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, izbrala predlog Borisa Beržana in Monice Juvera Jaminez s sodelavci. Na podlagi izbrane zmagovalne idejne rešitve bodo z avtorji začeli pogovore o pripravi projektne dokumentacije. (Tudi ostali predlogi so na ogled tu.)

Projekt novega mestnega bazena sicer spada med kratkoročne cilje Mestne občine Krško, skupno vrednost naložbe pa so po občinskih podatkih ocenili na približno šest milijonov evrov.

Novi večji pokriti bazen nameravajo zgraditi ob športnem kompleksu pri Stadionu Matije Gubca. V prihodnjem kratkoročnem obdobju bo sicer šlo za eno največjih občinskih naložb, z gradnjo bazena ob Stadionu Matije Gubca in postajališču za avtodome pa želijo zaokrožiti tamkajšnji športni kompleks.

Pri enostopenjskem objavljenem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novi krški bazen je po občinskih podatkih šlo za rešitev za arhitekturno in krajinsko oblikovanje bazenskega kompleksa oz. dveh bazenov s tribunami, z gostinskim lokalom in wellnes centrom ter za ureditev zunanjih površin in sanitarij za bližnje postajališče s parkiriščem za avtodome.

Idejna rešitev predvideva tudi ohranitev zdajšnje navezave do rekreacijske poti ob savskem nabrežju. Natečaj so objavili aprila, natečajna ocenjevalna komisija pa je prejela devet idejnih rešitev.

V Krškem so sicer na območju papirniške tovarne Vipap leta 1953 odprli 50-metrski bazen z ogrevano vodo, ki jo je zagotavljanja proizvodnja omenjene tovarne. Šlo je za prvi tovrstni projekt v nekdanji Jugoslaviji. Bazen je projektiral Stanko Bloudek, gradnjo pa je plačala omenjena tovarna papirja in celuloze.

Krški bazen je postal osrednje občinsko družabno in rekreacijsko središče. V Krško so na priprave prihajali najboljši jugoslovanski plavalci in vaterpolisti. Iz hrvaškega Zagreba v Krško pa je določeno obdobje vozil posebni kopalni vlak.

Bazen je deloval do leta 2006, ko je z delovanjem prenehal obrat celuloze podjetja Vipap. Dotok tople vode so zato takrat zaustavili, ker tedanje občinsko vodstvo in Vipap nista našla skupnega jezika, pa so stari bazen zaprli.

