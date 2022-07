V sredo enodnevna popolna zapora križišča na Ulici Slavka Gruma

25.7.2022 | 14:10

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V Novem mestu bodo med prenovo tamkajšnjega cestišča in urejanjem komunalne infrastrukture zaradi zaključnega asfaltiranja v sredo za promet popolnoma zaprli križišče na Ulici Slavka Gruma. Med 7. in 19. uro bodo vzpostavili popolno zaporo križišča in uličnega odseka med hišnima številkama 23 in 41, so sporočili z novomeške občine.

Gre za križišče ulic Brod in Drska ter Ulice Slavka Gruma, so pojasnili na občini in dodali, da bodo nato v četrtek novo asfaltirani cestni odsek spet odprli za promet.

Med sredino popolno zaporo bodo omogočili dostop do tamkajšnje živilske trgovine. Obvoz bodo uredili od Cesarjeve ulice po Šegovi in Westrovi ulici ter od stavbe s hišno številko Ulica Slavka Gruma 92 do Broda.

Po odprtju omenjenega novo asfaltiranega cestnega odseka bodo nadaljevali okoliška in druga dela, hkrati pa začeli tretji prenovitveni korak na omenjenem območju pri Osnovni šoli Drska.

Tamkajšnja dela bodo do septembra postopno širili proti križišču s Cesarjevo ulico, glede na njihov potek pa bodo vzpostavili tudi zapore cestnega odseka med omenjeno šolo in križiščem s Cesarjevo ulico, so še zapisali.

Po podatkih Mestne občine Novo mesto januarja začeta dela na Ulici Slavka Gruma sicer obsegajo prenovo vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, vseh križišč in priključkov, vodnega odtoka, ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter prenovo vodovoda.

Po končanju prenovitvenega projekta se na navedenem območju obeta sprememba prometnega režima s prednostnim potekom prometa po Ulici Slavka Gruma.

V projekt je vključena tudi gradnja kolesarskih stez v skupni dolžini približno 2,2 kilometra. Te bodo vodile od Osnovne šole Drska do brvi prek Krke v Irči vasi in nato naprej do križišča s Straško cesto v Bršljinu. Povezale bodo sicer s Krko ločena mestna predela Drska in Bršljin.

Celotna naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 1,9 milijona evrov. Gradnjo kolesarske steze bo z nekaj več kot 125.000 evri podprl Evropski sklad za regionalni razvoj.

STA; M. K.