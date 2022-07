V Brežicah podaljšali popolno zaporo odseka Krška vas - Čatež ob Savi

25.7.2022 | 12:00

Foto z gradbišča: Občina Brežice

Brežice - V Brežicah so popolno prometno zaporo ob prenovi državne ceste in hkratni gradnji spremljevalne kolesarske steze na odseku Krška vas-Čatež ob Savi podaljšali do konca avgusta. Podaljšanje zapore je bilo potrebno zaradi zagotavljanja varne izvedbe del na zahtevnem gradbišču. Obvoz so uredili, so sporočili z brežiške občine.

Gre za prometno zaporo zaradi sanacije državne ceste in gradnje kolesarske steze Brežice-Krška vas, ki velja na odseku državne ceste od gostilne Budič do športno-rekreacijskega centra Grič.

Za osebna vozila, avtobuse in traktorje so obvoz uredili prek Čateža ob Savi, tovorni promet pa preusmerili prek Krškega. Obvoz v delu med avtocestnim nadvozom in parkiriščem nad pokritim vkopom Čatež zaradi ozkega vozišča izmenično enosmerno urejajo semaforji, so dodali.

Kot so pojasnili, je omenjena popolna cestna zapora nujna zaradi zagotavljanja varnosti ob širitvi omenjenega cestnega odseka in gradnji kolesarske steze na utesnjenem delu med strmim pobočjem pri Velikih Malencah in Krkino strugo.

Širitev tamkajšnja cestišča zahteva tudi novo temeljno konstrukcijo s skoraj 70 piloti in drugimi podpornimi objekti. Ob izkopih za podporna zidova pa se je pojavila nevarnost zrušenja ceste v gradbeno jamo, so pristavili.

Po podatkih gradbenega podjetja CGP bodo popolno prometno zaporo izkoristili še za gradnjo meteorne kanalizacije. Popolna zapora jim omogoča tudi učinkovitejšo organizacijo gradbišča in s tem boljšo dinamiko del, so še sporočili z brežiške občine.

V Brežicah so se sicer gradnje kolesarke poti Brežice-Krška vas in hkratne prenove tega prometno nevarnega cestnega odseka lotili lani. Celoten projekt z vsemi potrebnimi deli bo stal 5,5 milijona evrov, sama gradnja kolesarske steze pa 3,34 milijona evrov. Vsa dela nameravajo končati do junija prihodnje leto.

Po občinskih podatkih bodo za gradnjo kolesarske poti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj dobili dober milijon evrov, nekaj več kot 260.000 evrov bo za naložbo prispevala država. Razliko bo pokrila občina. Približno dva milijona evrov vredno prenovo cestišča do Krške vasi v glavnini financira Direkcija RS za infrastrukturo, preostanek je strošek brežiške občine.

Gre sicer za 1,5-kilometrski odsek kolesarske poti ob državni cesti R2-419 od gostilne Grič pri starem brežiškem mostu prek Krke, ki bo mimo Velikih Malenc vodila do Krške vasi. Dodatni 1,6-kilometrski del te kolesarske poti bodo uredili po lokalnih cestah. Celotna kolesarska pot pa bo skupaj s povezavo od brežiškega gradu prek starih mostov, ki prečita Savo in Krko, do Čateža ob Savi in Krške vasi merila 4,3 kilometra.

Gradnja nove kolesarske povezave je sicer del večjega projekta sočasne prenove in sanacije navedene državne ceste, hkrati bodo uredili križišči na Velikih Malencah, in sicer pri mostu v Krški vasi ter pri avtocestnem nadvozu. Uredili bodo tudi prehode za pešce in avtobusna postajališča.

STA; M. K.