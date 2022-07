Z dvema promiloma vijugal po cesti; z njive krompir, s pašnika pa ovca

25.7.2022 | 13:00

Sinoči so v Srebrničah zalotili dva, ki sta z njive kradla zelenjavo. Velikokrat pa lastniki le žalostno zrejo na opustošene gredice ... (Simbolna slika; arhiv, PU NM)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli konec tedna, med 22. 7. in 25. 7., intervenirali v 193. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 728 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 19 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 55. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Novomeški policisti so posredovali zaradi nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

S PU Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti.

Pijan vijugal po cesti

Trebanjski policisti so bili sinoči okoli 19. ure obveščeni, da naj bi na cesti med Novim mestom in Trebnjem voznik osebnega avtomobila vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. 51-letnemu vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prehitri

Včeraj okoli 6.30 se je prometna nesreča zgodila na avtocesti pri počivališču Zaloke. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 43-letni državljan Severne Makedonije zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Lažje poškodovano 39-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

V soboto nekaj pred 6.30 je na cesti Novo mesto - Mirna Peč voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste po brežini. Lažje poškodovano so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Brez vozniške, pihati pa ni hotel

Med kontrolo prometa na območju Jesenic na Dolenjskem so policisti PPP Novo mesto v noči na nedeljo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Toyota. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so 26-letnemu vozniku odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli tatova poljščin

Policisti PP Novo mesto so sinoči nekaj pred 21. uro v Srebrničah zalotili storilca, ki sta iz nasada kradla zelenjavo. Ukradeno zelenjavo so jima zasegli in vrnili oškodovancu. 24-letnega in 27-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Prijeli vlomilca

Policisti PP Novo mesto so prijeli 29-letnega vlomilca iz okolice Novega mesta, ki je 21. 7. vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo pri Otočcu in ukradel radiator ter električni podaljšek. Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V Hrvaškem Brodu na območju PP Šentjernej je med 15. 7. in 22. 7. nekdo z njive izkopal in odpeljal okoli 50 kg krompirja.

V Semiču je v noči na soboto neznanec s pašnika odpeljal ovco.

V noči na nedeljo je na parkirnem prostoru na Šukljetovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Z dvorišča podjetja v Črnomlju so v noči na nedeljo neznanci ukradli 18 vreč lepila za keramiko.

V Bušeči vasi na območju PP Brežice je včeraj okoli 18. ure nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil mobilni telefon.

V noči na soboto so v Biški vasi na območju PP Novo mesto neznanci z njive izkopali okoli 100 kg krompirja.

V Gabrju je v soboto dopoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi odklenjena vrata vstopil v stanovanjsko hišo in našel denar, dve bančni kartici in osebno izkaznico. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

Med 16. 7. in 23. 7. je v Metliki neznanec vlomil v gospodarski objekt in ukradel orodje. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

V naselju Drska v Novem mestu je med 22. 7. in 23. 7. nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in odpeljal agregat.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Ponikve, Rigonce, Slovenska vas, Mostec, Laze, Jesenice, Koritno, Trnje, Brežice in Loče) izsledili in prijeli 43 državljanov Bangladeša, 39 državljanov Burundija, 17 državljanov Indije, štiri državljane Pakistana, tri državljane Nepala, tri državljane Irana in državljana Iraka, na območju PP Črnomelj (Breg pri Sinjem vrhu, Dragatuš) sedem državljanov Bangladeša in pet državljanov Pakistana, na območju PP Metlika (Drašiči) dva državljana Afganistana in na območju PP Novo mesto štiri državljane Bangladeša.

M. K.