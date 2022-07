Svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za mlade

26.7.2022 | 09:00

Sandi Kosmač

Sevnica - V Sevnico avgusta, kot smo že poročali, prihaja svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za mlade.

Na tekmovalnih ribiških trasah ob reki Savi, na območju sevniške in radeške občine bosta ribiški družini Sevnica in Radeče v mesecu avgustu gostili svetovno prvenstvo v ribolovu s plovcem za mlade. Uradni treningi ekip bodo na obeh tekmovalnih trasah potekli od 2. do 5. avgusta, tekmovanje pa bo potekalo 6. in 7. avgusta.

Predsednik RD Sevnica Sandi Kosmač (v videoposnetku spodaj) je povedal, da bo na SP sodelovalo 75 tekmovalcev, starih od 15 do 25 let.

M. K.