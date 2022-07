Vztrajni in solidarni: Dom in vozilo velika zmaga

Novo gasilsko vozilo GV-1 PGD Pišece pred gasilskim domom (Foto: M. L.)

Pišece - PGD Pišece pridobilo dom in vozilo – Vložili približno 300.000 evrov in opravili blizu 2.500 delovnih ur – Precej velik in zahteven požarni okoliš

Če kaj in če kdo, potem je gasilstvo in so gasilci v zadnjih dneh v ospredju dogajanja v precejšnjem delu države. Tako pomembni so gasilci, ker množično in zavzeto ter uspešno gasijo letošnje številne požare v naravnem okolju. V kaj bi se izšli številni vzplamteli ognji na presušenih tleh, če bi bila Slovenija brez tako množičnega in učinkovitega gasilstva, poklicnega in prostovoljskega?

Z mislijo na tako vprašanje, čeprav ga niso izrekli, so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Pišece nemara doživljali tudi nedavno nadvse slovesno odprtje društvenega gasilskega doma in prevzem svojega novega orodnega vozila GV-1. »Samo društvo je vsa ta leta pridno varčevalo, denar smo pridobivali z raznimi prireditvami, s koledarji, prevozi pitne vode, javljali smo se na razne razpise, pridobivali sponzorje. Krajani so podprli triletno nabiralno akcija za dom in dveletno nabiralno akcijo za vozilo. Določena sredstva so bila pridobljena prek dotacije gasilske zveze in proračuna Občine Brežice. Ko smo listali vsakoletne zaključne račune, smo se spraševali, kako smo lahko v tako majhnem kraju, kot so Pišece, zbrali toliko finančnih sredstev. Če bi oba projekta spremenili v vrednost, je bilo vloženih okoli 300.000 evrov in opravljenih blizu 2.500 delovnih ur,« je ob nedavnem julijskem odprtju in prevzemu v okviru praznika krajevne skupnosti Pišece rekel predsednik PGD Pišece in podpoveljnik Gasilske zveze Brežice Jože Krulc, višji gasilski častnik II. stopnje.

Jože Krulc

Dom in vozilo sta izjemno velik dosežek glede na majhno lokalno število prebivalcev in gospodarsko moč. Gasilski dom, katerega nastajanje je trajalo od leta 2008, so zgradili kot prizidek k že obstoječemu večnamenskemu domu, za kar je po Krulčevih besedah dal pobudo nekdanji predsednik krajevne skupnosti Uroš Škof. Predlog je podprla Občina Brežice, tako spodbujeno je društvo potem ustanovilo gasilsko-krajevni gradbeni odbor. Načrtovano gradnjo so odlagale težave s pridobivanjem dokumentacije, ki jih je društvu po besedah gasilcev pomagal izjemno požrtvovalno reševati takrat novoizvoljeni in zdajšnji predsednik krajevne skupnosti Peter Skrivalnik.

Tako kot so gasilci v sodelovanju s krajem v veliki meri »udarniško« zgradili dom, so v udarniškem smislu nabavili tudi omenjeno vozilo. Svoj nujni 40-odstotni denarni delež, 30.000 evrov, za nakup vozila z opremo so namreč zagotovili s pomočjo prebivalcev in podjetij.

Slovenski slovar je bogat, vendar bi v njem težko našel besede zahvale za vse tiste, ki se društvu pomagali uresničiti cilje, pravi predsednik Krulc. Za zahvalo je društvo zapisalo imena sponzorjev in krajanov, ki so prispevali denar za dom in vozilo, na ploščo v sejni sobi gasilskega doma.

Dom in vozilo sta ne samo v ponos PGD Pišece, ampak tudi v občutno korist njegovega precej velikega in zahtevnega požarnega okoliša. »Tu imamo veliko gozda, grad, osnovno šolo, precej gospodarskih poslopij,« pravi Jože Krulc o okoliščinah, v katerih organizirano gasilstvo pomeni za vsakega prebivalca tega hribovitega območja nekaj vsakodnevne skrbi manj.

