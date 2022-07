Gorelo žito; nad sršene

Minulo noč ob 0.18 je na Trati v Kočevju gorelo požeto žito na njivi. Gasilci PGD Kočevje so na dveh lokacijah pogasili po okoli 300 kvadratnih metrov gorečega žita.

Sršeni

Sinoči ob 20.30 so na Šmarski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PAKA, TP MIHELJA VAS, TP PETROVA VAS, TP ROŽANC in TP SELA PRI OTOVCU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA CIKAVA 1, izvod 1. VELIKA CIKAVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 17.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODŠUMBERK;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA, izvod 3. KRESETOVA, OF, VEGOVA;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI VRH, na izvodu 2.PROTI PRISTAVI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP HOM VAS predvidoma med 8.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Zakot 1 danes med 11:00 in 14:00 uro, na območju TP Dolenja vas med 07:30 in 09:30 uro, na območju TP Dolenja vas AP med 10:00 in 13:00 uro, na območju TP Dobe med 08:00 in 10:00 uro, na območju TP Veniše med 10:30 in 12:00 uro, na območju TP Veniše vas pa med 12:30 in 14:00 uro.

