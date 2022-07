Krko okrepil še mladi Vujadinović

26.7.2022 | 08:10

Branislav Vujadinović (Foto: osebni arhiv)

Novo mesto - V novi sezoni slovenskega elitnega košarkarskegta tekmovanja bo barve novomeške Krke branil tudi 25-letni Srb Branislav Vujadinović, so sporočili iz kluba.

Vujadinović je v mlajših selekcijah igral za Crveno zvezdo, pa tudi za Partizan in domači Hemofarm Vršac. Že pri 16 letih je odšel tudi v ZDA, kjer je kasneje zaključil študij marketinga in grafičnega dizajna na univerzi Assumption University. Po končanem šolanju se je vrnil v Srbijo, kjer je igral za KK Sloga Kraljevo, v lanski sezoni je bil član romunskega prvoligaša BC PH Miercurea Ciuc. V dresu romunskega kluba je v ligaškem tekmovanju zaigral na 23 tekmah. V 33 minutah na srečanje je 14,9 točkam na tekmo dodal še 6,3 skoka in 3,5 podaje.

''Za prihod v novomeško Krko sem se odločil, ker klub premore bogato zgodovino, znana pa je po dobrem delu. Vem, da gre za sredino, ki se želi hitro vrniti v Ligo ABA, kamor tudi sodi. Na vsaki tekmi sem bom maksimalno potrudil in odigral požrtvovalno, da pomagam Krki do najboljših možnih rezultatov. Upam in želim si, da bomo imeli pravo podporo s tribun,'' je povedal Branislav, ki se dobro znajde na obeh branilskih položajih – bodisi organizatorja igre, bodisi branilca strelca.

Direktor KK Krka Jure Balažić pa je ob prihodu novega igralca dejal: ''V ekipo smo dodali še polivalentnega branilca Vujadinovića. V lanski sezoni je opozoril nase v Romuniji, kjer je bil eden vidnejših košarkarjev. V Krko prihaja, da svoje znanje in igre dvigne na še višji nivo ter pomaga klubu pri doseganju zastavljenih ciljev.''

M. K.