Glamping Kolpa Resort prejel znak Green accommodation

26.7.2022 | 10:00

Foto: Amadeja Knez

Ponudnik nastanitev Glamping Kolpa Resort je prejel znak Slovenia Green Accommodation.

S pridobitvijo znaka Green Key, enega od znakov v zeleni shemi slovenskega turizma, in podpisom zelene politike slovenskega turizma so v Glampingu Kolpa Resort izpolnili pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation, so sporočili iz Destinacije Bela krajina in dodali, da se s tem znakom ''na slovenskem, evropskem in globalnem trgu tudi formalno pozicionirajo kot trajnostna, okolju in družbi prijazna nastanitev.''

Zelene filozofije se v Glamping Kolpa Resortu poslužujejo praktično od samega začetka, saj so mnenja, da lahko le na način zagotavljanja kriterijev trajnostnega turizma ustvarjajo turizem, ki ohranja naravo za zanamce. Recikliranje, podpiranje lokalnega kmetijstva in preostali majhni koraki jih, kot sporočajo iz destinacije, vodijo k velikim – zelenim – ciljem. Prizadevajo si za zmanjšanje porabe virov energije in nižanje količine odpadkov in menijo, da bi se trajnostnega ravnanja z energijo in odpadki moral vsak posluževati v vsakdanjem življenju.

M. K.

