Barvala opaž in padla z lestve - 72-letnica umrla na kraju nesreče

26.7.2022 | 11:50

Brežiški policisti so bili včeraj, kot smo že poročali, nekaj pred 14. uro obveščeni o nesreči pri delu v Podgorju pri Pišecah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 72-letna ženska barvala opaž na stanovanjski hiši in padla z lestve. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Hudo poškodovana kolesarka

Metliški policisti so bili nekaj po 15. uri obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala pri padcu s kolesom. Po prvih ugotovitvah je 61-letna ženska med kolesarjenjem po sprehajalni poti med Krasincem in Podzemljem izgubila oblast nad kolesom, padla in se hudo poškodovala. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Včeraj ob 9. uri so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči z udeležbo tovornega vozila in osebnega avtomobila v Hrušici. Povzročil jo je 45-letni voznik tovornega vozila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 48-letne voznice. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,52 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Tatvine

V Mirni Peči je med 22. 7. in 25. 7. nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli sto litrov goriva.

Iz stanovanjskega bloka v Krškem je v noči na ponedeljek neznanec ukradel električno kolo S-bike.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Čatež ob Savi) izsledili in prijeli dva državljana Tunizije in na območju PP Črnomelj (Draga pri Sinjem Vrhu) osem državljanov Bangladeša. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah intervenirali v 59. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 190 klicev. Obravnavali so torej prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodovala kolesarka, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in tri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Črnomlju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.