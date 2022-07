FOTO: Požar na Kuzarjevem Kalu: Ostali brez vsega

26.7.2022 | 17:20

Foto: PGD Otočec

V požaru, ki je izbruhnil danes nekaj pred pol deseto dopoldne na Kuzarjevem Kalu nad Prečno pri Novem mestu (nekaj fotografij ognjene stihije smo že objavili), je popolnoma pogorela večja, delno lesena, delno zidana stanovanjska hiša. Gasilci GRC-ja Novo mesto, ki so kot prvi na kraj dogodka prišli v osmih minutah, ter prostovoljni gasilci PGD Prečna, Kamence, Šmihel pri Novem mestu, Stopiče, Otočec in Vavta vas, so se več ur spopadali z ognjenimi zublji in uspeli preprečiti, da bi se razširili na sosednje objekte.

Lastnika, ki se je nadihal dima, so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kot je povedal vodja intervencije Gregor Kos iz GRC-ja, dvonadstropne hiše, velikosti 15 x 30 metrov, žal niso uspeli rešiti, saj je ogenj že ob prihodu gasilcev zajel celoten objekt.

Skupaj je gasilo 52 gasilcev, ki so porabili kar 185 kubičnih metrov vode. To so, ker v bližini ni hidranta, s tremi cisternami dovažali in hidratnega omrežja v Prečni, za gašenje pa so porabili tudi vodo iz dveh bližnjih kopalnih bazenov.

Ob tem Kos poziva vse, ki vidijo, da se vali dim, da takoj pokličejo na številko 112. »Pravočasno obveščanje pomeni hitrejše in uspešnejše posredovanje,« je dodal.

M. Ž.

Foto: PGD Otočec