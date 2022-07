FOTO: Nesreča na cesti Bič - Žužemberk; strela zanetila ogenj v gozdu

26.7.2022 | 19:00

Nesreča na cesti Bič - Žužemberk (Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Na Straški gori strela zanetila ogenj v gozdu (Foto: PGD Dolenja Straža)

Foto: PGD Dolenja Straža

Ob 15.45 sta na cesti Bič - Žužemberk, pri kraju Volčja jama, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali pri oskrbi, imobilizaciji in prenosu dveh poškodovanih oseb ter nevtralizirali razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanca na kraju oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto.

Ob 13.10 je na regionalni cesti Krka–Žužemberk v naselju Male Rebrce, občina Ivančna Gorica, osebno vozilo zapeljalo na brežini ter se prevrnilo na bok. Na kraju so se ustavili reševalci NMP Črnomelj, ki so eni lažje poškodovani osebi imobilizirali roko. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj dogodek, odklopili akumulator na vozilu ter posuli iztekle tekočine. Kasneje je oseba, ki je že bila imobilizirana, tožila za bolečine v roki, zato so jo reševalci NMP Ljubljana prepeljali v UKC Ljubljana.

Udar strele

Ob 12.42 je na Straški gori, občina Straža, zaradi udara strele zagorelo v gozdu. Gasilci PGD Dolenja Straža so pogasili požar, ki se je razširil na okoli 15 kvadratnih metrov gozda in gozdne podrasti.

Gasilci odpirali vrata

Ob 10.28 so gasilci PGE Krško posredovali v Naselju nuklearne elektrarne v Krškem, kjer so s pomočjo lestve s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta.

Goreli odpadki

Ob 15.51 je v podjetju v Spodnjem Starem Gradu, občina Krško, zagorela manjša količina odpadkov. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili, vpliva na okolje ni bilo, poroča regijski obveščevalni center.

M. K.