Poginule ribe v Toplici

27.7.2022 | 07:00

Včeraj ob 16.28 so v strugi potoka Toplica v naselju Šmarješke Toplice opazili poginule ribe. Gasilci GRC Novo mesto, policisti in ribiči Ribiške družine Novo mesto so pregledali strugo potoka in vzeli vzorec, ki bodo predali pristojnim službam, ki bodo ugotavljale vzrok pogina.

Naporen dan za ribniške gasilce

Ob 12.14 je v naselju Hrovača v občini Ribnica zagorela starejša nenaseljena stanovanjska hiša. Do prihoda gasilcev na kraj je bil že precejšen del ostrešja v ognju. Požar so pogasili gasilci PGD Ribnica Bukovica, Dolenji lazi, Dolenja vas, Goriča vas, Nemška vas in Otavice. Hiša je v celoti pogorela.

Ob 12.02 je pri varjenju v delavnici ob Gorenjski cesti v Ribnici zagorel papir. Gasilci PGD Ribnica so požar pogasili ter prezračili prostore.

Gasilci odpirali avto

Ob 17.54 so gasilci PGE Krško na Delavski ulici na Senovem, občina Krško, s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, izvod Trgovina;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Novo Naselje.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE;

- od 8:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEDVEDJEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 12:30 do 14:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Skrovnik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

