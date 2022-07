Dolenjski predstavniki na Grobniku; dirko krojila tragična nesreča

27.7.2022 | 09:15

Grobnik - Minuli vikend je na hrvaškem Grobniku potekala mednarodna Velika nagrada Hrvaške 2022 v krožno-hitrostnih dirkah. Prireditev je štela tudi kot tretji dirkaški vikend evropskega Twingo Eurocup pokala, kjer nastopata dva dolenjska predstavnika, Miha Fabijan in David Stušek.

Po petkovih prostih treningih in kvalifikacijah je za sobotno prvo dirko David dosegel peto štartno mesto, Miha pa trinajsto štartno mesto. Sobotna dirka Twingo pokala pa je ponovno ponudila najatraktivnejše dogajanje dirkaškega programa z neštetimi prehitevanji tudi za vodstvo dirke ter nekaj odstopi in varnostnim avtomobilom, a kaj hujšega od zvite pločevine ni bilo. Po zaključku varnostnega avtomobila so preostali še trije krogi do ciljne zastavice in razplamtel se je ogorčen boj petih tekmovalcev za zmago, v skupini pa je bil v boju tudi David, ki je na koncu uspel priti na drugo mesto, zgolj 0,09 sekunde za zmagovalcem. Napetost in tesnost zaključka pove tudi dejstvo, da je prvih pet tekmovalcev končalo znotraj 0,5 sekunde. Miha pa je dirko končal na 13. mestu. V nedeljo bi morala slediti še druga dirka vikenda, a je bil nedeljski dirkaški program prekinjen in odpovedan zaradi težke nesreče v GT Endurance dirki v soboto popoldan, kjer je na žalost življenje izgubil sodnik ob progi.

Miha Fabijan: "Dirkaški vikend na Grobniku se žal ni izšel po mojih načrtih. Po dobri formi na prostih treningih mi kvalifikacije niso najbolje uspele, žal nisem uspel sestaviti čistega kroga z nekaj zavetrja sotekmovalcev. V sobotni dirki sem štartal dobro, po nekoliko preveč previdnih prvih krogih pa sem izgubil nekaj mest, katere sem v zadnjih dveh krogih uspel dobiti nazaj ter dirko končal na 13. mestu. V nedeljski dirki sem želel popraviti vtis iz prve dirke, a je žal bila odpovedana zaradi tragičnega dogodka ob koncu sobotnega programa na Grobniku. Sezono nadaljujemo 6. in 7. avgusta v Lučinah, kjer bom branil vodstvo v skupnem seštevku GHD Twingo pokala."

David Stušek: "Zelo vesel sem z rezultatom, ki nakazuje tudi, da je bila odločitev o samostojni ekipi pravilna. Težki in tesni boji v dirki so bili pričakovani, saj vsak tekmovalec v Twingo pokalu pozna grobniško progo kot lasten žep. Obenem je to naša lahko rečem domača dirka in vsak se želi tukaj kar se da najbolje izkazati. Sezono sem začel z nekoliko slabšimi rezultati na Madžarskem, a gre trend mojih rezultatov v pravo smer in upam, da se bom še lahko vključil v boj za prvaka v domačem prvenstvu kot tudi v evropskem pokalu. Na žalost se je program dirkaškega vikend zaključil kakor se je, ponovno smo dobili žalosten opomnik, da navkljub atraktivnosti je naš šport zelo nevaren."

Z grobniško dirko se je zaključila tudi prva polovica Twingo Eurocup pokala v krožno-hitrostnih dirkah, ki ima v letnem koledarju šest tekmovalnih vikendov. David se v skupnem seštevku slovenskega državnega prvenstva nahaja na tretjem mestu, Miha pa na četrtem. Dirkaška akcija z malimi twingi se nadaljuje naslednji vikend na gorsko-hitrostni dirki v Lučinah, kjer Miha in David krojita sam vrh v Twingo pokalu v gorsko-hitrostnih dirkah.

D. S.; foto: U. Modlic, K. Sofrič, N. Brunskole