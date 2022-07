Priznanje ŠD Bučka

27.7.2022 | 11:45

Ob nedavnem prazniku Krajevne skupnosti Bučka je predsednik Tomaž Marjetič (na desni) podelil krajevno priznanje Športnemu društvu Bučka, ki letos praznuje dvajset let delovanja, in sicer za pomembnem prispevek k razvijanju športne dejavnosti v kraju. Prejel ga je predsednik Boris Ilaš.

Športno društvo in vsi, ki so se v njem vsa ta leta trudili, so zaslužni, da imajo krajani in predvsem mladi prostor za druženje in rekreacijo na igrišču Dule-Štrit, seveda pa tudi obilo možnosti za športno udejstvovanje, saj so tam uredili nogometno, košarkarsko in odbojkarsko igrišče, igrišče za odbojko na mivki in igrala za otroke. Bučklanarji so v tem lahko vzor drugim manjšim krajem in krajevnim skupnostim.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista. Jutri že izide nova ...

Foto: L. Markelj