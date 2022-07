FOTO: Dobrodošla doma, Anita!

27.7.2022 | 12:40

Na letališču v Zagrebu ...

... in pred Anitinim domom v Trebnjem.

Trebnje - V Oregonu (ZDA) je od 15. do 24. julija 2022 potekalo Svetovno prvenstvo v atletiki. Anita Horvat je tokrat Slovence razveselila z dvema dosežkoma, saj je na tem prvenstvu kot edina Slovenka nastopila kar v dveh disciplinah: v teku na 400 metrov se je uvrstila na 33. mesto, na 800 metrov pa je tekla celo v finalu in bila na koncu sedma.

Veseli in ponosni so na njen uspeh tudi njeni sokrajani in najhitrejši Trebanjki so sinoči pripravili sprejem ob vrnitvi domov, kjer so jo pričakali na ploščadi na Glavarjevi.

Sprejeli so jo sosedje in prijatelji, pa župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic in predstavnik KS Trebnje ter sekretar ŠZ TIM Leon Lobe, skupaj z mažoretkami in Pihalno godbo Trebnje.

Foto: TIC Trebnje

Galerija