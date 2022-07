FOTO: V tovornjaku med koruzo skritih 21 prebežnikov; huda delovna nesreča

27.7.2022 | 13:30

V tovornjaku s koruzo se je skrivalo 21 državljanov Bangladeša. (Foto: PMP Obrežje)

Na mejni prehod Obrežje je včeraj pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak, ki je bil namenjen v Italijo in je prevažal koruzo. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in pri pregledu tovornega dela odkrili 21 državljanov Bangladeša, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Za obmejne policiste PU Novo mesto je bila očitno kar pestra noč, saj so v Bojanji vasi poleg tega izsledili in prijeli devet državljanov Irana, na območju PP Črnomelj (Vukovci) državljana Kameruna in državljana Burundija in na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova) 19 državljanov Burundija, 12 državljanov Somalije, osem državljanov Kube, državljana Bangladeša, državljana Sirije, državljana Alžirije.

Vlomi in tatvine

V noči na torek je v Dobruški vasi nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Zalogu na območju Straže je v noči na torek neznanec iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 80 litrov goriva.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je v isti noči nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel prenosni računalnik, denarnico, dokumente in dve bančni kartici.

Na Štrekljevcu na območju PP Črnomelj je nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel dve konjski sedli. Lastnico je oškodoval za 700 evrov.

Včeraj okoli 17. ure je v gozdu ob cesti Novo mesto - Mirna Peč nekdo vlomil v pakiran osebni avtomobil in z zadnjega sedeža izmaknil torbico z denarjem, bančnimi karticami in dokumenti. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 2000 evrov.

Hitro je hitro prehitro

Brežiški policisti so bili nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči v Selah pri Dobovi. Opravili so ogled in ugotovili, da je 67-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil drugega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,31 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča v naselju Arčelca na območju PP Trebnje. Policisti so ugotovili, da je zanjo odgovoren 23-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in trčil v avtomobil 19-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V trčenju sta se lažje poškodovala 19-letni voznik in potnica v njegovem vozilu. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Požar na Kuzarjevem Kalu

O požaru stanovanjske hiše na Kuzarjevem Kalu smo s fotografijami že poročali. Požar, ki je zajel večji stanovanjski objekt z delavnico in osebni avtomobil, so gasilci omejili in pogasili, nastala je velika premoženjska škoda, danes dodajajo s PU Novo mesto. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto nadaljujejo ogled požarišča in ugotavljajo vzrok za nastanek požara. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Nesreča pri delu, delavec hudo poškodovan

Črnomaljski policisti so bili včeraj nekaj pred 16. uro obveščeni o nesreči pri delu na delovišču na Belokranjski cesti. 37-letni delavec je stal na lestvi, ko je vijačil mavčne plošče. Ob premiku z lestvijo je izgubil težišče, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo. O nesreči pri delu je bil obveščen tudi pristojni inšpektor.

M. K.