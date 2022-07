FOTO: Začelo se je prvo večje betoniranje nadvoza Malo Hudo; obvoznica proti koncu

27.7.2022 | 19:30

Betoniranje nadvoza (Foto: Občina Ivančna Gorica)

Zahodna ivanška obvoznica

Ivančna Gorica - Danes se je začelo prvo večje betoniranje prekladne konstrukcije nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem v Ivančni Gorici. Gre za 1. fazo betoniranja v dolžini 42 metrov, kamor bo vgrajenih okoli 380 kubičnih metrov betona, so sporočili z občine.

Po besedah vodje gradbišča izvajalskega podjetja CGP iz Novega mesta je opaž prekladne konstruckije narejen do konca II. faze, v skupni dolžni 88 metrov. V prihodnjih dneh sledi postavitev podporne in opažne konstrukcije do konca nadvoza (III. faza). Položene so tudi že zaščitne cevi in kabli za prednapenjanje I. in II. faze. V začetku avgusta se predvideva prednapenjanje prekladne konstrukcije – I. faza.

Nadvoz oziroma viadukt bo v svoji končni podobi dolg 112 metrov po osi konstrukcije in širok 14,27 metra s krovno konstrukcijo. Z izgradnjo nadvoza in zahodne obvoznice, kjer dela gredo proti koncu, bo ta po besedah župana Dušana Strnada razbremenila prometno gnečo in s tem tudi nivojski železniški prehod v samem občinskem središču Ivančne Gorice.

Poleg nadvoza pa ivanška občina pospešeno zaključuje že omenjeno zahodno obvoznico, od podjetja Akrapovič proti novozgrajenem krožišču »Marof«, ki leži na pol poti med Ivančno Gorico in Stično ter Vzgojno-izobraževalnim centrom Ivančna Gorica. Prav v teh dneh na lokaciji krožišča potekajo še zadnja asfalterska dela.

(fotografije obeh omenjenih projektov spodaj v fotogaleriji)

M. K.

