FOTO: Na tirih umrl 40-letnik

27.7.2022 | 18:30

Smrt na tirih v Zgornji Dragi (Vse fotografije: Bobo)

Znanih je nekaj več informacij o včerajšnji smrtni nesreči v ivanški občini.

Kot smo poročali, je dopoldne na prehodu ceste čez železniško progo v naselju Zgornja Draga v Občini Ivančna Gorica v prometni nesreči umrl voznik osebnega vozila. 40-letni voznik se, kot danes poročajo s PU Ljubjana, pred nezavarovanim prehodom ceste čez železniško progo ni ustavil in je zapeljal na tire v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane pripeljal potniški vlak, ki je trčil v vozilo in ga potiskal po progi še okoli 400 metrov. Zaradi hudih poškodb je voznik umrl na kraju nesreče. Policisti so opravili ogled, o vseh ugotovitvah bo obveščeno prisojno državno tožilstvo.

Pomoč invalidu

Danes ob 8.48 so v Kočevski Reki, občina Kočevje, gasilci PGD Kočevje in Morava pomagali reševalcem NMP Kočevje pri prenosu invalidne osebe, ki je padla v stanovanjski hiši, do reševalnega vozila, s katerim je bila prepeljana na zdravljenje.

M. K.