Do 9. avgusta popolna zapora Levičnikove ceste, zaprt tudi Ločenski most

28.7.2022 | 12:30

Foto: MO NM

MO NM

Novo mesto - Na prometni Levičnikovi cesti, ki povezuje Žabjo vas z Ločno, bo v času kolektivnih dopustov največjih novomeških podjetij CGP preplastil vozišče, za izvedbo del pa bo potrebna popolna zapora ceste.

Levičnikova cesta bo popolnoma zaprta od sobote, 30. julija, do torka, 9. avgusta, in sicer med križiščem Šentjernejske, Kandijske in Belokranjske ceste v Žabji vasi in križiščem Seidlove, Šmarješke in Andrijaničeve ceste v Ločni.

Obvoz bo potekal na relaciji Seidlova cesta–Šmihelski most–Kandijska cesta ter obratno, križišči v Ločni in Žabji vasi pa bosta odprti za promet v ostale smeri, sporočajo z občine.

Zapora bo tudi na Ločenskem mostu, dovoz nanj bo onemogočen tudi iz priključka Ragovo.

Denar za preplastitev 1750 metrov dolgega odseka ceste v vrednosti 1,3 milijona evrov bo v celoti zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo.

M. K.