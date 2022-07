Z avtom zdrsnila s ceste, ranjeno našli v globeli

28.7.2022 | 07:00

Nesrečno voznico so v UKC Ljubljana prepeljali z vojaškim helikopterjem. (Foto: PGD Hrib - Loški Potok)

Včeraj ob 10.13 je na cesti Hrib–Loški Potok–Sodražica, občina Sodražica, osebno vozilo je zapeljalo s ceste in zdrsnilo v globel. Gasilci PGD Ribnica, Hrib - Loški Potok in Gora so pregledali večji del območja ter našli vozilo in voznico, ki je bila poškodovana. Voznico je oskrbela ekipa NMP Ribnica, nato pa jo je posadka s helikopterjem SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljala v UKC Ljubljana. Gasilci so vozilo izvlekli na cesto.

Nevarne najdbe v Krki

Ob 16.47 je izven naselja Velike Malence, občina Brežice, občan v reki Krki našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so odstranili in na kraju varno uničili protioklepni kumulativni tromblon kalibra 45 mm, ročno bombo in sedem kosov pehotnega streliva kalibra 7,9 mm, vse ostanek 2. svetovne vojne.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Krške vasi, da bo danes med 9. in 12. uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA, TP OSTROG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica na območju TP KK Loka, Breg Dobje, Breg med 8. in 13. uro in na območju TP Loka med 7. in 7.30 uro ter med 11.30 in 12. uro.

M. K.