Danes v Dolenjskem listu: Brez omejitev bi vode lahko tudi zmanjkalo

28.7.2022 | 10:30

Zalivanje vrtov z vodo iz vodovoda je prepovedano na širšem novomeškem in trebanjskem območju, prav tako pranje avtomobilov in polnjenje bazenov. (Foto: Unsplash)

Omejitve rabe pitne vode na celotnem območju Dolenjske in v velikem delu Posavja – Zorko: O novih virih se je treba pogovarjati na ravni regije in preseči občinske meje – Globinske vrtine zanesljivejše, a teh nimajo povsod

Izjemna suša, pomanjkanje padavin in zmanjševanje vodnatosti rek so nekatere upravljavce vodnih virov na našem območju že prisilili k izdaji ukrepov racionalne rabe pitne vode. Med njimi je tudi Komunala Novo mesto, ki je 21. julija ukrep, ki na območju osmih občin širšega novomeškega območja prepoveduje zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov.

»Izdatnost vseh devetnajstih vodnih virov na območju osmih občin, v katerih smo upravljavci vodovoda, se skozi leta zmanjšuje, letos pa je zaradi suše izrazit upad na manjših virih. Ukrep racionalne rabe je bil potreben, ker bi v nekaterih vodovodnih sistemih prišlo do porabe, ki bi bila večja od dotoka, saj vodo ponekod dovažamo z avtocisterno,« o trenutnih razmerah pove vodja sektorja vodooskrbe na Komunali Novo mesto Istok Zorko. Opozarja, da so že pred leti kot največji problem vodooskrbe prepoznali količino vode, saj je poraba višja, kot je količina vode v vodovodnih omrežjih. »Raba vode ni trajnostno zastavljena. V letošnjem letu smo s problematiko seznanili župane vseh občin. Lokalna politika ni v prid odkrivanju novih virov, saj so viri v tistih občinah, ki imajo vode dovolj. Treba je preseči občinsko razmišljanje ter se pri vzpostavitvi novih virov in investicij začeti pogovarjati na ravni regije,« poudarja Zorko.

Porabo pitne vode je že nekaj tednov prej omejila Komunala Trebnje. Po slabem mesecu, odkar je v veljavi ukrep, opažajo trend zmanjševanja porabe.

Nuša Vavtar