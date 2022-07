Dragatuški gasilci – v ponos svoji fari in 110-letni tradiciji

Gasilska parada (Fotografije: PGD Dragatuš)

Nagovor predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Dragatuš Aleksandra Kuzme

Na prireditvi so podelili tudi priznanja zaslužnim članom.

Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj, je pohvalil delovanje dragatuških gasilcev in izrazil ponos nad njihovimi uspehi.

Vozni park gasilskega društva Dragatuš

Dragatuš - Dragatuški gasilci so trdno povezani v enem najaktivnejših, pa tudi najprepoznavnejših belokranjskih gasilskih društev. Kako tudi ne – v velikem Gasilskem izzivu so si leta 2020 priborili Zlato čelado in skozi premagovanje zahtevnih nalog premagali močno konkurenco z vse Slovenije. Tako kot tisoče drugih gasilcev so se v dneh, ko je bilo to najbolj potrebno, tudi sami podali na triurno pot proti Goriški in nesebično pomagali pri gašenju ognjenih zubljev, ki so brezkompromisno uničevali Kras.

Le nekaj dni pred tem pa so sami praznovali že 110. letnico obstoja Gasilskega društva Dragatuš. Čeprav je to bilo ustanovljeno leta 1910 in je bila okrogla obletnica pravzaprav že pred dvema letoma, so zaradi epidemije slovesnost lahko izpeljali šele v letošnjem juliju. In zares je bilo slovesno, kajti dva dneva je bilo v Dragatušu živahno in svečano, kot že dolgo ne. Prvi dan se je v tekmovanju in obvladovanju različnih gasilskih spretnosti pomerilo devet belokranjskih gasilskih društev, vse skupaj pa so zvečer zaokrožili s skupno zabavo, na kateri seveda ni manjkalo veselja in dobre volje. V soboto pa je v Dragatušu potekala slavnostna gasilska parada s prireditvijo, na kateri je številno publiko nagovoril tudi župan Črnomlja Andrej Kavšek, še pred njim pa so prisotne med drugim pozdravili poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrščaj ter član poveljstva Gasilske zveze Slovenije Boštjan Majerje, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Dragatuš Aleksander Kuzma pa je predstavil kronološki pregled dela društva skozi čas 110-letnega delovanja.

Prav zaradi zavzetega in odgovornega dela imajo dragatuški gasilci zdaj že zavidljiv vozni park: vozilo GVC Man 16/25, PV Chavrolet captiva, prikolico s čolnom Gumar ter prikolico za prevoz gasilske opreme, vse to pa so razstavili tudi na prireditvenem prostoru, da so si tudi obiskovalci lahko ogledali vozila, ki jih je blagoslovil tudi tamkajšnji župnik Gregor Kunej.

Seveda je, kot se za gasilsko dobro voljo spodobi, uradni slovesnosti sledila velika veselica z zabavo do jutranjih ur, na kateri se trlo obiskovalcev, zlasti domačini pa so vsi po vrsti z velikim ponosom govorili o svojih junakih gasilcih, ki so nenazadnje že velikokrat pokazali, da imajo poleg velikega srca tudi veliko znanja in da krajani poleg tako srčnih ljudi, ki so v vsakem trenutku pripravljeni pomagati človeku v stisku, lahko mirno spijo in ponosno širijo glas o junaških fantih in puncah iz svoje fare.

