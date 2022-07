FOTO: Med hišno preiskavo zasegli pištolo, naboje in prepovedano drogo

28.7.2022 | 11:50

Zaseženo orožje in naboji (Foto: PP Metlika)

Policisti so včeraj opravili hišno preiskavo pri osumljencu v okolici Metlike. Našli in zasegli so pištolo, za katero osumljenec nima ustreznih dovoljenj, 221 nabojev, dva nabojnika za avtomatsko puško in 131 brizg z neznano snovjo, za katero sumijo, da gre za konopljino smolo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Zasežene predmete so poslali v analizo, po zaključeni preiskavi pa bodo osumljenca ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja

Pijan trčil in pobegnil

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 15.30 obveščeni o prometni nesreči v okolici Krškega, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila sprva vijugal po vozišču, potem pa oplazil drugo vozilo in nadaljeval vožnjo. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 42-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1520 evrov. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se kršitelju izreče tudi 16 kazenskih točk.

Migranti v Slovenijo med tovorom in peš

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in v tovornem vozilu odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju PP Črnomelj (Damelj) izsledili in prijeli devet državljanov Bangladeša in na območju PP Brežice (Dobova, Jesenice, Obrežje) pet državljanov Iraka, tri državljane Gambije, državljana Malija, državljana Mavretanije, državljana Senegala in državljana Bangladeša.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulih 24. urah skupno intervenirali v 54. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 199 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Krškem zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. V Trebnjem so zaščitili žrtev in osumljencu nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, danes še sporočajo s PU Novo mesto.

M. K.