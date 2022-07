Spet smrt na tirih - tokrat tovorni vlak zbil pešca

28.7.2022 | 18:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes dopoldne ob 9.26 je pri naselju Pesje, občina Brežice, tovorni vlak zbil osebo na železniški progi. Posredovali so gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško. Gasilci so zavarovali kraj in pregledali okolico. Oseba je na kraju podlegla poškodbam, sporočajo z regijskega obveščevalnega centra.

Uhajal plin

Ob 8.31 je v Krški vasi, občina Brežice, uhajal plin iz vkopanega plinskega rezervoarja ob stanovanjski hiši. Gasilci PGE Krško so zavarovali okolico, odklopili elektriko, opravili meritve z merilno napravo, zaprli glavni ventil na rezervoarju in pregledali okolico.

Nesreča v Gorenji vasi

Ob 12.19 sta v Gorenji vasi, občina Trebnje, trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem in odklopili akumulatorja na vozilih.

Tlela izolacija

Ob 16.58 je na cesti Metlika - Novo mesto pri Velikem Cerovcu, občina Novo mesto, v motornem prostoru osebnega vozila tlela izolacija. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so izolacijo polili, vozilo pregledali s termo kamero in odklopili akumulator.

